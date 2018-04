(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) unterstützt die Angriffe der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf syrische Stellungen am Samstag in Hannover: "Der Angriff von Assad gegen seine Bevölkerung mit Chemiewaffen ist nicht nur abscheulich, sondern auch ein schwerer Bruch des humanitären Völkerrechts. Chemiewaffen sind zu Recht besonders geächtet durch die Weltgemeinschaft. Und ihr Einsatz darf nicht hingenommen werden. Das ist die Weltgemeinschaft auch den Opfern schuldig. Der Weltsicherheitsrat ist in dieser Frage offensichtlich seit Tagen blockiert. Deshalb ist es richtig, dass die USA, Frankreich und Großbritannien wohlüberlegt Maßnahmen ergriffen haben. Ich wurde in dieser Nacht von meinem amerikanischen Kollegen und von meiner französischen Kollegin unterrichtet. Angesichts der Abscheulichkeit des Einsatzes von Chemiewaffen durch Assad sind diese Maßnahmen der drei Mitglieder des Weltsicherheitsrates, die sich ja ausdrücklich gegen das Chemiewaffen Programm Assads richten, verhältnismäßig und erforderlich. Aber jetzt muss alles getan werden, damit der politische Prozess der Genfer Gespräche wiederbelebt wird und das Leiden der Bevölkerung in Syrien ein Ende findet."