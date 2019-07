Auch mit Manfred Weber, dem gescheiterten Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, posiert sie am Mittwoch in Straßburg. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihre Kampagne zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin umgehend begonnen. Sie warb im Europäischen Parlament um Zustimmung, nachdem der EU-Rat sie erst am Dienstag nominiert hatte. Mit dem neu gewählten Parlamentspräsidenten, dem Italiener David Sassoli, traf sich von der Leyen ebenfalls. Im Anschluss gab die 60-jährige CDU-Politikerin zu Protokoll, sie sei über ihre Aufstellung für den Posten "überwältigt und dankbar" und fühle sich "sehr geehrt". Die Reise zum EU-Parlament, wo das "Herz der europäischen Demokratie schlage", sei ihr sehr wichtig gewesen. Und sie äußerte sich, nacheinander auf Englisch und Deutsch, zu ihrem Vorgehen für die Zeit bis zur Wahl. "In den nächsten 14 Tagen werden wir in intensiven Gesprächen sein mit den unterschiedlichen Fraktionen und Gruppen. Mir ist wichtig, dass ich viel zuhöre, viel mitnehme, damit ich in 14 Tagen vor dem Parlament meine Vision für die Europäische Union in den nächsten fünf Jahren darlegen kann, die auf einem sicheren, tragfesten Fundament beruht, das gestrickt ist aus dem Dialog oder zwischen - oder Trilog - zwischen Rat, Kommission und Parlament, dass wir die unterschiedlichen Positionen zusammenführen. Es geht um viel, es geht um die Zukunft unseres Europas. Wir haben einen langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns, aber jetzt ist ganz entscheidend, Einigkeit zu zeigen, ganz entscheidend, unsere gemeinsame Leidenschaft für unser Europa, das so wichtig ist in dieser Welt und das hörbar und sichtbar sein muss, auch zu formen. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten 14 Tage, thank you very much." Am Donnerstag will von der Leyen nach Brüssel reisen. Es ist unsicher, ob sie Mitte Juli eine ausreichende Mehrheit im Parlament erhält. Widerstand gibt es vor allem vonseiten der Sozialdemokraten und der Grünen. Sollte sich das Parlament gegen den EU-Rat stellen, könnte in Europa nach Einschätzung von Diplomaten eine institutionelle Krise drohen. Auch in der großen Koalition in Berlin gibt es diesbezüglich Spannungen.