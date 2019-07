HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON URSULA VON DER LEYEN NOMINIERTE ZUR EU-KOMMISSIONSPRÄSIDENTIN: "Die Generation meiner Kinder kann sich ein Leben ohne dieses Heimatgefühl Europa gar nicht vorstellen. Als diese glückliche Generation geboren wurde, dachten auch wir Älteren, dass es immer so weiter ginge. Heute ist auch den Letzten klar, dass wir wieder kämpfen müssen, dass wir aufstehen müssen für unser Europa. Die ganze Welt ist herausgefordert, mit disruptiven Entwicklungen umzugehen, die auch an Europa nicht vorbeigehen. Der demografische Wandel, die Globalisierung der Weltwirtschaft, die rasante Digitalisierung unserer Arbeitswelt und natürlich der Klimawandel. Keine dieser Entwicklungen ist neu. Sie wurden von der Wissenschaft lange vorausgesagt. Das Neue ist: Dass wir heute als Bürgerinnen und Bürger Europas, egal in welchem Land wir wohnen, die Auswirkungen konkret erleben und spüren. Die finnischen Weizenbauern, die durch die Dürre betroffen sind. Ob es die tödliche Hitzewelle in Frankreich ist. Wir spüren den Klimawandel ganz konkret. Ob es die Rentnerin in Irland ist, die mit Online-Banking umgehen muss oder der Arbeiter in Polen, der sich nach 20 Jahren im Job weiterbilden muss, um überhaupt seine Arbeit zu behalten. Wir spüren die Digitalisierung ganz konkret. Ob es Regionen in Europa sind, die Schulen, Krankenhäuser, Betriebe schließen müssen. Wir spüren den demografischen Wandel konkret."