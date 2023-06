Halten zu Trump: Anhänger des Ex-Präsidenten vor dessen Anwesen in Mar-a-Lago

Vor der Anklage – so bereiten sich Trump-Fans in Miami auf den großen Tag vor

von Marc Etzold Am heutigen Dienstag wird Donald Trump vor einem Gericht in Miami angeklagt. Dieses Mal, weil er Geheimdokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte. Seine Fans vor Ort haben darüber eine klare Meinung.

"Wir lieben Trump!" Das skandiert eine Anhängerin des früheren Präsidenten wieder und wieder, während sie bei brütender Hitze am Straßenrand auf seine Ankunft wartet. Als es endlich soweit ist, sperren Polizisten die Straße ab. Donald Trump sitzt in einem gepanzerten Fahrzeug, schaut kurz aus dem Fenster mit getönten Scheiben und winkt – dann fährt seine Kolonne durch die Pforte ins Golfresort, das Trump nördlich des Flughafens in Miami betreibt. Ihr Idol erblicken die Trump-Fans nur für wenige Sekunden. Für die kleine Gruppe hat es sich dennoch gelohnt.