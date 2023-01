© Pete Marovich/The New York Times / Laif

US-Präsident Joe Biden auf der Baustelle einer Chipfabrik in Ohio

America first! Wie Joe Biden die Regeln der Weltwirtschaft neu schreibt – auch zulasten Deutschlands

von Lutz Meier Ausgerechnet Joe Biden will mit rigidem Protektionismus und gigantischen Subventionen die US-Wirtschaft schützen. Das zwingt der Globalisierung neue Regeln auf – von der bislang vor allem die Deutschen profitiert haben. Ist unser Wohlstand in Gefahr?

Es war ein Kraftakt für die Firma aus der deutschen Provinz. Ein Jahr Bauzeit, dann war das Werk von EBM-Papst in den USA fertig. Zur Eröffnung reiste der Chef Klaus Geißdörfer persönlich nach Telford, Tennessee, um ein blaues Band vor dem Werktor zu zerschneiden. Die Oberhäupter seiner Gesellschafterfamilien hatte er auch im Gepäck.

Die neue Fabrik war noch gar nicht angelaufen, da beschlossen sie, gleich das nächste Werk zu bauen – wieder in den USA, diesmal am besten noch schneller und noch größer. Das Signal: Unsere Zukunft liegt in den USA.