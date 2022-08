Donald Trump wird am Mittwoch in New York unter Eid aussagen. Dabei geht es um Immobiliengeschäfte seiner Firma. Die Ermittlungen dazu laufen bereits länger.

Bereits seit Monaten laufen in New York Ermittlungen gegen Donald Trump und seine früheren Immobiliengeschäfte. Am Mittwoch nun wird der ehemalige US-Präsident selbst unter Eid dazu befragt werden. Das berichtet unter anderem die "New York Times". Trump selbst hatte laut US-Medien am Morgen auf seinem Truth-Social-Account ebenfalls angekündigt, am Mittwoch aussagen zu müssen.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen Vorwürfe, dass die Trump Organization falsche Angaben zu den Werten von Golfplätzen und Hochhäusern gemacht haben soll, um so Kreditgeber und Finanzbehörden zu täuschen.

Trump polterte via Truth Social gegen die Vorladung. Er hatte laut "New York Times" seit Monaten dagegen gekämpft, heute Aussagen zu müssen. Am Ende offenbar vergeblich. Eine Fortführung der "größten Hexenjagd in der Geschichte der USA" nannte Trump seine Vorladung.

Quellen:"New York Times", Associated Press News