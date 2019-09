Die Parlamentarier im britischen Unterhaus debattieren leidenschaftlich über die Zukunft des Landes – doch Abgeordneter Jacob Rees-Mogg demonstriert pures Desinteresse.





In einem Showdown mit dem Premier Boris Johnson haben die Gegner des Brexits am Montagabend einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Der soll einen No-Deal-Brexit von Seiten der Briten verhindern.





Während die Abgeordneten diskutieren, fläzt sich der Chef des Unterhauses auf der Bank und schließt immer wieder die Augen.





Eine Politikerin der Grünen, Caroline Lucas, unterbricht ihre Rede und spricht Rees-Mogg direkt an:





"Now, there’s been a lot of talk about democracy tonight and the Leader of the House, who with his body language throughout this evening has been so contemptuous of this house and of the people."

Heute wurde viel über Demokratie geredet und der Vorsitzende des Unterhauses macht mit seiner Körpersprache an diesem Abend seine Verachtung für dieses Haus und das Volk deutlich.





Von den Bänken kommen immer wieder Zwischenrufe, er solle sich doch endlich richtig hinsetzen.





Darauf reagiert der Brexit-Hardliner gelassen und schüttelt seinen Kopf.





Die Labour-Abgeordnete Anna Turley nimmt die Szene auf und stellt das Foto ins Netz.

"Die Verkörperung von Arroganz, Dünkel, Respektlosigkeit und Geringschätzung unseres Parlaments"





Erst als das Ergebnis der Abstimmung bekanntgegeben wird, eine Niederlage für die Regierung und seine Partei, richtet sich Rees-Mogg auf.





Die Spitze der der "Change UK" Partei lässt das nicht unkommentiert:

"Mr. Speaker, das Ergebnis hat sogar den Chef des Unterhauses aufgeweckt".