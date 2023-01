von Dagmar Seeland Als ehemaliger Kommandant eines britischen Kampfpanzer-Regiments hat Hamish de Bretton-Gordon 20 Jahre Erfahrung mit modernen Panzern. Er erklärt, wie Kriegsführung mit dem "Challenger 2" und dem "Leopard 2" aussieht, und warum ihre rechtzeitige Lieferung das Ende des Krieges noch im Sommer herbeiführen könnte.

Herr de Bretton-Gordon, als Kommandant des First Royal Tank Regiment der britischen Armee fuhren Sie früher selbst im Challenger 2. Nun wollen die Briten 14 dieser Panzer an die Ukraine liefern, doch in Berlin zögert der deutsche Kanzler Olaf Scholz noch mit der Freigabe der Leopard-2-Lieferungen aus Polen und Finnland. Was können Challenger 2 und sein deutsches Äquivalent, der Leopard 2? Und warum braucht die Ukraine sie gerade jetzt so dringend?

Ich habe tausende Stunden im Challenger 2 und seinem Vorgänger Challenger 1 verbracht. Und ich kann Ihnen sagen, die neue Generation der Kampfpanzer ist ihren Vorgängern sehr überlegen. Das gilt auch für den Leopard 2.