[Sehen Sie im Video: Trompeten gegen Waffen – US-Musiker erfindet ungewöhnliches Tauschgeschäft.]









"Give me a gun. And I give you a trumpet."

Musiker Shamarr Allen aus New Orleans bietet einen ungewöhnlichen Tausch an:

Kinder und Jugendliche im Besitz von Waffen, können diese bei ihm abgeben.

Im Gegenzug erhalten sie von ihm Musikinstrumente.

Mit der Aktion möchte der Musiker die Waffengewalt auf den Straßen von New Orleans eindämmen.

Der Trompetenspieler hat ein Abkommen mit der Polizei:

Er bringt die Waffen zum Polizeirevier, muss dort aber keine Informationen über die Besitzer herausgeben.

"Because I come from where they come from. I understand what they are going through. And I am not giving their names to the police under no circumstances."

Bereits sieben Personen haben ihre Waffe bei Shamarr Allen abgegeben.

Nachdem Shamarr seine eigenen Trompeten getauscht hatte, richtet er ein Online-Spendenkonto ein.

Bereits über 40.000 Dollar wurden für die Aktion gespendet.

Mit dem Geld möchte der Musiker Instrumente und Notenbücher kaufen.

"If I only saved one life and keep a person out of trouble, then it was worth it."

