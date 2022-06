Zur Waffengewalt in den USA sagt Pam Bosley, Mutter eines Erschossenen: "Mein Sohn Terrell wurde im Alter von 18 Jahren auf dem Gelände einer Kirche erschossen. Im ersten Jahr danach habe ich zweimal versucht, mir das Leben zu nehmen." "Terrell ging an einem Dienstagabend in die Kirche, um für einen Chor zu spielen. Nicht einmal in unserer Kirche, sondern einer anderen. Er half gerade seinem Freund, das Schlagzeug aus dem Auto zu holen, als jemand kam und ihm das Leben nahm. Ein Schuss in die Schulter mit einer 45er. Die Kugel durchdrang seinen Körper und tötete ihn." "Und ich stehe hier jetzt allein - ohne irgendeinen Grund. Die Waffengewalt bleibt ein großes Thema in Amerika. Denn Amerika liebt Waffen mehr als unsere Jugendlichen." "Ich habe meinen Bankjob nach über 20 Jahren an den Nagel gehängt und bei einer gemeinnützigen Organisation angefangen. Weil ich anderen helfen wollte. Weil ich nicht wollte, dass es einer anderen Familie so ergeht wie meiner Familie mit einem Sohn, der ermordet wurde, auf dem Gelände einer Kirche, der immer alles richtig gemacht hat." "Wir machen Veranstaltungen für Eltern, um sie zu erreichen. Wir veranstalten Basketballturniere für junge Männer. Wir versuchen, ihnen als Mentoren zur Seite zu stehen. Manchmal scheint es zu klappen und manchmal wieder nicht. Aber im Moment fühle ich mich ein wenig hoffnungslos."