"Wir wünschen uns so sehr, dass der Krieg vorbei ist" – Wie die Menschen in Kiew die Revolte in Russland verfolgt haben

Während die Gruppe Wagner den Aufstand probt, feuern russische Bomber auf Kiew. Doch da ist Hoffnung: Söldner, die noch Stunden zuvor auf ihre Landsleute geschossen haben, fahren auf einmal in Richtung Moskau. Die Revolution in Russland bleibt am Ende zwar aus – in Kiew feiern die Menschen trotzdem bis spät in die Nacht. Von Moritz Gathmann

Am Tag, an dem die Privatarmee Wagner angeführt von Jewgeni Prigoschin mit Panzern in Rostow am Don einmarschiert, herrscht unter den meisten Bewohnern Kiews Feierstimmung. Ungläubig blicken die Menschen in Bussen und Bars auf die Bildschirme ihrer Handys, verfolgen die eigenen Telegram-Kanäle, aber auch jene der russischen Kriegspropagandisten, deren Nachrichten von Stunde zu Stunde hysterischer werden: Wagner-Truppen schießen russische Helikopter und Flugzeuge ab, die Armeeführung lässt die Brücken, die aus südlicher Richtung nach Moskau führen, mit Kipplastern blockieren. Daneben sprudeln die Kanäle nur so über vor Falschnachrichten, etwa, dass Ex-Präsident Dmitri Medwedew schon das Land mit seiner Familie verlassen habe.