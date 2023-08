Gräber von Wagner-Kämpfern in St. Petersburg. Überall in Russland sind in den 18 Kriegsmonaten neue Grabstätten für Soldaten und Söldner entstanden.

von Ellen Ivits Ein Friedhof der Wagner-Truppe in der Region Samara sorgt für Aufregung. Die Gräber der Söldner sind abgerissen worden. Während die Kreuze und Kränze am Wegesrand im Schlamm liegen, wird darüber spekuliert, ob die Grabstätte restauriert werden soll.

In Russland sprießen Friedhöfe wie Pilze aus dem Boden. Es sind Soldatenfriedhöfe. Je länger der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert, desto mehr Gräber säumen plötzlich die matschigen Straßen in den russischen Provinzen. Ein solcher Friedhof entstand im vergangenen März auch in der Nähe des Dorfes Nikolaewka in der Region Samara.

Hier wurden an die 200 Wagner-Kämpfer beigesetzt. Auch reguläre russische Soldaten sind hier begraben worden. Sie alle starben im Krieg in der Ukraine. Im vergangenen April weihte Jewgeni Prigoschin hier persönlich eine Gedenktafel für seine gefallenen Kämpfer ein. "Hier sind Kämpfer der privaten militärischen Organisation Wagner begraben, die 2022–2023 für ihr Heimatland gestorben sind", lautet die Inschrift auf dem schwarzen Stein, den Prigoschin enthüllte.

"Wir befinden uns auf der Allee der Helden in der Nähe von Samara, wo Wagner-Kämpfer begraben liegen, auf der Allee des Ruhms", sagte Prigoschin damals voller Pathos. "Dies ist ein Denkmal, das jahrhundertelang hier stehen wird, damit sich unsere Nachkommen an ihre Heldentaten erinnern", erklärte er in einer Videobotschaft.

"Die Grabhügel wurden dem Erdboden gleichgemacht"

Doch nun sieht es so aus, als ob das Denkmal nicht die Jahrhunderte überdauern sind. Die Gräber der Wagner-Kämpfer sind zumindest bereits abgerissen worden. Das berichten Anwohner gegenüber lokalen Medien. Die Kreuze und Kränze sind auf einen Haufen geworfen worden, Maschinen sind im Einsatz, die Grabhügel wurden dem Erdboden gleichgemacht", berichteten Augenzeugen der Redaktion der lokalen Nachrichtenseite "63.ru".

Das Portal veröffentlichte mehrere Bilder von vor Ort, die sowohl Bagger im Einsatz als auch die abgerissenen Holzkreuze zeigen. Auf den Aufnahmen, die der Redaktion von Lesern zugeschickt worden sind, ist zu sehen, dass nur der neue Teil des Friedhofs mit den Soldatengräbern abgerissen worden ist. Die alten Gräber sind unberührt.

Wagner-Söldner in Rage: "Das ist doch Blasphemie"

Der Wagner-Söldner Sergej Trifonow filmte vor Ort. Am vergangenen Freitag veröffentlichte er auf dem russischen sozialen Netzwerk VKontakte eine Aufnahme, die ihn in Wagner-Montur vor dem Denkmal für die gefallenen Söldner zeigt. "Dort wo die Gräber waren, ist alles abgerissen worden", sagt er wütend in die Kamera. "Was tut ihr bloß! Das ist doch Blasphemie. Diese Menschen sind für Russland gestorben! Und ihr habt ihre Gräber dem Erdboden gleichgemacht!"

Trifonows Rede ist mit Schimpfwörtern durchsetzt. Seine Wut kann er kaum im Zaum halten. "Was macht ihr bloß? Ihr habt keine Angst vor Gott mehr, keine Angst vor gar nichts!"

Im Video zeigt er die abgerissenen Kreuze, die in mehreren Haufen im Schlamm liegen. Auch die Kränze liegen daneben – die einen in den Farben der Wagner-Truppe, die anderen in der russischen Trikolore.

Soll der Wagner-Friedhof umgestaltet werden?

Anwohner berichteten gegenüber dem Portal "63.ru", dass auf der Stelle der abgetragenen Gräber einheitliche schwarze Pyramiden errichtet werden sollen, die die Namen der Verstorbenen tragen sollen. Der Telegram-Kanal "Wagner-Orchester" meldete, dass nach Angaben der Arbeiter sie die Gräber nicht zerstören, sondern den Standort für die Installation der Pyramiden vorbereiten sollen. "Im Vorfeld wurde ein Plan aller Gräber erstellt, mit allen Inschriften, die auf den Pyramiden angebracht werden sollen. Es wurde sogar ein Priester eingeladen", berichtete der Telegram-Kanal. Dieser Information zufolge sollten alle Arbeiten innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.

Nach Informationen des russischen Dienstes der BBC begannen die Arbeiten bereits am 19. August. In einem informellen Gespräch hätten die Friedhofsmitarbeiter angegeben, dass sie "im Auftrag der Verwaltung auf der Stelle der Gräber geplante Landschaftsverschönerungen" durchführen. Die Arbeiten sollen Anfang September abgeschlossen sein.

Ob der Soldatenfriedhof tatsächlich umgestaltet oder dem Erdboden gleichgemacht werden soll, wird sich also bald zeigen.