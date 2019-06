Die gute Laune, mit der sich Mette Frederiksen am Mittwoch in Kopenhagen im Wahllokal präsentierte, kam wohl nicht von ungefähr. Bei der Parlamentswahl in Dänemark stehen die Zeichen auf Wechsel. Die Sozialdemokratin Frederiksen, die den oppositionellen Mitte-Links-Block anführt, dürfte die Abstimmung gewinnen und den liberalen Ministerpräsidenten Lars Lökke Rasmussen ablösen. "Wenn es eine Mehrheit für eine neue Regierung gibt, werden wir sofort mit den Verhandlungen beginnen und ich hoffe natürlich, dass ich das Mandat dafür bekomme" Die 41-jährige hat im Wahlkampf versprochen, nach jahrelangem Sparkurs die Sozialausgaben wieder zu erhöhen. Zugleich steht sie für eine harte Asylpolitik und kann damit Umfragen zufolge bei den Dänen punkten. Laut einer Erhebung wollen fast 55 Prozent der Dänen Frederiksens Parteienallianz wählen. "Ich stimme für jemanden, der für den Wohlfahrtsstaat ist und die Unterstützung, die wir gewähren, nicht kürzen will. Also keine Kürzungen bei der Bildung oder der Arbeitslosenunterstützung." Der Amtsinhaber Rasmussen wiederum hofft, dass seine Partei das Ergebnis der Europa-Wahl Ende Mai wiederholen kann. Dabei wurden die Liberalen die stärkste dänische Kraft im EU-Parlament - vor den Sozialdemokraten und der rechten Dänischen Volkspartei (DF), die strikt gegen Immigration ist. Rasmussen ist seit 2015 Regierungschef, er hatte das Amt auch von 2009 bis 2011 inne. Sollte hingegen Frederisken die Parlamentswahl gewinnen, wäre es das dritte Mal binnen eines Jahres, dass in Skandinavien eine neue Regierung aus dem linken Lager kommt. Erste Ergebnisse sollen nach Schließung der Wahllokale am Mittwochabend bekanntgegeben werden.