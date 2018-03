Bei den Präsidentschaftswahlen in Russland ist es nach Angaben von Wahlbeobachtern zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Auf einigen Überwachungskameras in Wahlbüros war zu sehen wie zusätzliche Stimmzettel in Wahlurnen gesteckt wurden. Auch Wahlbeobachter der Opposition berichteten von Manipulationen. So seien Wähler in Bussen von Wahllokal zu Wahllokal gefahren worden, damit sie mehrmals ihre Stimme haben abgeben können. Der Nicht-Regierungsorganisation Golos lagen bereits im Vorfeld der Wahl Beschwerden vor, dass Druck auf Firmenbelegschaften, Staatsangestellte und Studenten ausgeübt wurde, zur Wahl zu gehen. Wählern sollte die Stimmabgabe zudem mit Geldprämien und Konzertkarten versüßt werden. Die Vorsitzende der Wahlkommission, Ella Pamfilova, sagte am Sonntag, den Berichten und Beschwerden werde nachgegangen. Bei vielen Anschuldigungen handele es sich aber um "Missverständnisse": Nach Berichten russischer Medien wurden mehrere Wahlurnen aus mindestens zwei Wahlbüros in Moskau bereits vor der Auszählung aus dem Verkehr gezogen.