von Rune Weichert In knapp zwei Wochen wählt Schweden ein neues Parlament. Es wird ein knappes Rennen zwischen den bürgerlichen und linken Parteien. Zwei Themen bestimmten den Wahlkampf: Migration und Kriminalität. Eine Partei konnte davon bislang enorm profitieren.

Schweden galt lange als die Hochburg der Sozialdemokratie. Seit Mitte der 1930er-Jahre zieht sich die Regierungszeit der dortigen Arbeiterpartei wie ein roter Faden durch die schwedische Geschichte – mit einigen Unterbrechungen in den 1970er-Jahren, den 1990er-Jahren und 2000ern.

Auch heute noch stehen die Sozialdemokraten in Schweden in Umfragen gut da: Meist liegen sie in einem Bereich von etwa 30 Prozent. Ein gutes Zeichen eigentlich, denn am 11. September wählen die Bürgerinnen und Bürger in Schweden ein neues Parlament.