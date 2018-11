Trotz der Niederlage im US-Repräsentantenhaus dürften Donald Trumps Republikaner laut Vorsagen US-amerikanischer Medien die Kontrolle über die zweite Kammer des Kongresses, den Senat, behalten. In umkämpften Bundessstaaten wie zum Beispiel dem konservativen Texas konnte sich der republikanische US-Senator Ted Cruz durchsetzen. Vorausgegangen war ein intensiver Wahlkampf mit seinem demokratischen Konkurrenten und Hoffnungsträger Beto O'Rourke. Den Hochrechnungen zufolge konnte Cruz rund 51 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. O'Rourke ein 46-jähriger ehemaliger Punk-Rocker und dreimaliger US-Kongressabgeordneter hatte im Wahlkampf seinen republikanischen Rivalen das Leben schwergemacht, fast doppelt so viele Wahlkampfspenden eingesammelt. Cruz feierte den Erfolg mit seinen Anhängern: "Wir haben ein hundert Millionen Dollar Rennen gesehen, in das sich Hollywood und die nationalen Medien eingemischt haben, aber alles Geld der Welt ist nicht mehr wert als die guten Texaner und die hart arbeitenden Männer und Frauen in unserem Bundesstaat." Cruz wurde zum ersten Mal 2010 in den Senat gewählt. In Texas stellen die Republikaner seit rund drei Jahrzehnten den Senator.