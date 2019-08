Auf dem Treffen der führenden Industriestaaten in Biarritz scheinen sich US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel gut verstanden zu haben. Schon ihre Begrüßung zum Familienfoto am Sonntagabend zog die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, auch vor ihrem bilateralen Treffen am Montag schlugen sie versöhnliche Töne an. Trump sagte, sie hätten einen guten Gipfel gehabt und sich gut miteinander austauschen können. Merkel stimmte ihm zu. "Auch angesichts der engen Beziehungen unserer beiden Länder zueinander können wir auch schwierige Themen gut miteinander besprechen." Merkel und Trump stellten sich bei freundlicher Stimmung den Fragen mehrerer Journalisten, wobei Trump Merkel gleich mehrmals lobte. O-Ton Journalist: "Frau Bundeskanzlerin, ist jetzt das neue Traumteam von G7 Macron und Präsident Trump für Sie?" O-Ton Merkel: "Das Traumteam von G7 ist G7" O-Ton Trump: "Das ist eine gute Antwort." Als eine Journalistin zu Trump sagte, die Runde der G7 würde ja bald ihre einzige weibliche Regierungschefin verlieren, und ob er sich deshalb Sorgen mache, fiel Merkel ihm kurzerhand ins Wort. "I'm still here." Noch sei sie ja da. Auf die Frage, ob Trump vorhabe nach Deutschland zu kommen, sagte er - "wir kommen, vielleicht schon bald, wir sind von den Einladungen geehrt, wirklich. Ich habe ja deutsches Blut." Seit seinem Amtsantritt hatte Präsident Trump die Einladungen nach Deutschland jedoch stets ausgeschlagen. Der nächste G7 Gipfel ist für nächstes Jahr geplant und soll in den USA stattfinden.