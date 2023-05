25 Jahre lang berichtete die Journalistin Shireen Abu Akleh für den katarischen Nachrichtensender Al Jazeera aus Israel und den Palästinensergebieten. In der arabischen Welt war sie berühmt. Die Palästinenser nannten sie "Stimme der Wahrhheit" oder "Tochter Palästinas“. Für ihre Nichte war sie einfach "Shushu". Die Aufnahme zeigt Shireen Abu Akleh im Juni 2021 während der Arbeit in Jerusalem. Die 51-jährige trägt eine kugelsichere Weste mit der Aufschrift "Presse". Die gleiche Weste trug sie an ihrem Todestag. Mehr