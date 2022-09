von Raphael Geiger Was in der Ukraine geschieht, erinnert unseren Autor Raphael Geiger an seine Reisen nach Syrien: In Aleppo sah er, was von einer Stadt bleibt, wenn Wladimir Putins Armee mit ihr fertig ist. Eine persönliche Warnung.

Der Chef der syrischen Weißhelme hat sich nach Beginn des russischen Invasionskrieges an die Menschen in der Ukraine gewandt. Die Weißhelme sind jene, die sich in den Rebellengebieten von Syrien bei Luftangriffen um die Verletzten kümmern.

Was der Mann, er heißt Raed Al Saleh, aussprach, war eine Warnung: Die Ukrainer sollten die Koordinaten ihrer Feldlazarette unter keinen Umständen an die UN weitergeben. Über diesen Weg nämlich seien die Russen an die Daten der Krankenstationen in Syrien gekommen. Um sie danach systematisch zu bombardieren. Es vergingen nach der Warnung aus Syrien nur wenige Stunden, bis die russische Luftwaffe in Mariupol eine Kinderklinik angriff.