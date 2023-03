Kristina Lunz ist Expertin für feministische Außenpolitik. Sie hat die Leitlinien mitentwickelt, nach denen sich auch das Auswärtige Amt stärker an Frauen- und Menschenrechtsfragen orientieren will. Im Interview mit dem stern erklärt die Aktivistin, was feministische Außenpolitik anders macht – und warum es nicht darum geht, anderen Ländern Werte aufzuzwingen.