von Andrea Ritter Kristina Lunz ist Expertin für feministische Außenpolitik. Sie hat die Leitlinien mitentwickelt, nach denen sich auch das Auswärtige Amt stärker an Frauen- und Menschenrechtsfragen orientieren will. Im Interview mit dem stern erklärt die Aktivistin, was feministische Außenpolitik anders macht – und warum es nicht darum geht, anderen Ländern Werte aufzuzwingen.

Frau Lunz, was bewirkt feministische Außenpolitik?

Feministische Außenpolitik stellt andere Fragen – und entwickelt andere Lösungen. Die traditionelle Außenpolitik geht beispielsweise davon aus, dass die Sicherheit eines Staates vorwiegend mit militärischen Mitteln erreicht wird. Darüber hinaus konzentriert sie sich auf wirtschaftlichen Beziehungen. Frauen- und Menschenrechte werden dabei eher als zweitrangig behandelt. Eine feministische Außenpolitik rückt den Blick weg vom Staat und seinem Apparat. Sie stellt die Sicherheit und das Wohlergehen aller Personen – und vor allem der Frauen – in den Mittelpunkt. Wie sicher und stabil die Lage innerhalb eines Landes oder einer Region ist, wird also nicht anhand militärischer Stärke bemessen, sondern an der Frage, wie sicher Frauen leben können.

Was folgt daraus?

Daraus folgt beispielsweise die Erkenntnis, dass die Teilhabe von Frauen zentral ist, wenn es darum geht, Konflikte langfristig zu bewältigen und Friedensprozesse erfolgreich zu gestalten. Solche Frauen als Akteurinnen zu identifizieren und zu stärken, ist Teil der feministischen Außenpolitik. Rüstungsabkommen mit Staaten verbessern die Situation für die vor Ort lebenden Frauen und Familien in der Regel nicht. Dass die Lage von Frauen anerkanntermaßen relevant für Sicherheit und Konfliktfreiheit ist, wird auch durch die Frauen- Friedens- und Sicherheitsresolution der UN zum Ausdruck gebracht, die bereits seit Oktober 2000 besteht. Das Denken hinter der feministischen Außenpolitik ist also keineswegs neu. Neu ist, dass aus diesem Wissen Leitlinien auf staatlicher Ebene entwickelt werden, wie jetzt in Deutschland.

Können Sie ein Beispiel nennen, das den Unterschied zwischen feministischer und herkömmlicher Außenpolitik verdeutlicht?

Denken Sie an den Iran: Die Unterdrückung der Frauen besteht dort seit Jahrzehnten. In der Vergangenheit haben die deutschen Bundesregierungen jedoch in diesem Punkt nur verhalten Stellung genommen, und ihren Schwerpunkt auf wirtschaftliche Beziehungen gelegt. Mit Außenministerin Annalena Baerbock hat Deutschland gemeinsam mit Island die Iran-Resolution im UN-Menschenrechtsrat durchgebracht. Es wird eine unabhängige Untersuchungskommission zur Gewalt gegen die Protestierenden geben. Das ist ein Erfolg feministischer Außenpolitik.

Ob sich das Regime in Teheran davon beeindrucken lässt?

Das ist gar nicht der wesentliche Punkt. Wichtig ist: Diese Kommission wird arbeiten. Das ist ein Signal, dass die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ernst genommen wird. Und es erhöht den internationalen Druck auf das Regime.

Ein oft geäußerter Vorwurf im Zusammenhang mit wertegeleiteter Außenpolitik ist: Der Westen hat keinen Respekt vor anderen Kulturen und will dem Rest der Welt sein Denken aufzwingen.

Das hört man in der Tat häufig – und zwar meist von den Machthabern oder den Profiteuren eines solchen Regimes. Sie werden keine Frau finden, die sagt: "Unterdrückt zu werden ist schön, das gehört zu unserer Kultur." Außerdem wissen wir aus der Forschung, dass der wichtigste Maßstab das Niveau der Gleichberechtigung ist, wenn es darum geht, ob ein Land gewaltbereit nach Innen oder nach Außen ist. Feministische Außenpolitik konzentriert sich auch deswegen auf die Stärkung der Frauen- und Menschenrechte, weil es der einzige Weg für nachhaltigen Frieden und Stabilität ist.

Aber wenn ein Land wirtschaftlich stabil ist – durch gute Handelsbeziehungen mit Europa zum Beispiel – dann verbessert sich doch die Situation für die Bevölkerung viel schneller.

Die guten Handelsbeziehungen mit Präsident Putin haben nicht sonderlich dazu beigetragen, dass es den Menschen in Russland besser geht. Und das ist kein Einzelfall: Studien zeigen, dass der wichtigste Faktor für Frieden und Zufriedenheit eben nicht das Bruttoinlandsprodukt ist. Sondern die Frage, wie gleichberechtigt die Menschen innerhalb der Gesellschaft zusammenleben. Darum muss der Fokus auf diesem Faktor liegen. Der Tripple-Down-Effect, also die Annahme, dass der wirtschaftliche Reichtum eines Landes und seiner Führung auf die gesamte Bevölkerung abfärbe, wurde in den vergangenen Jahren entkräftet und widerlegt. Man sieht es ja auch bei uns in Deutschland: Die Reichen werden zwar wohlhabender – aber die ärmeren Teile der Bevölkerung nicht, im Gegenteil. Die Armut nimmt zu, obwohl die Wirtschaft wächst.

Während des Afghanistaneinsatzes ging es zwanzig Jahre lang darum, im Land die Frauenrechte und die Gleichberechtigung zu stärken. Mit dem Abzug wurden diese Bemühungen de facto beendet. Was hätte anders laufen müssen?

Als in Doha die Verhandlungen mit den Taliban begannen, haben Frauen und zivilgesellschaftliche Organisationen sehr deutlich gesagt, wie sie beteiligt werden wollen. Das ist jedoch nicht geschehen. Man erklärte sich dazu bereit, den Taliban im Zuge der Verhandlungen Zugeständnisse zu machen – und die Rechte der Frauen wurden als ein akzeptabler Kompromiss angesehen.

Bei einer feministischen Außenpolitik wäre es niemals passiert, dass Frauenrechte zu einer Verhandlungsmasse werden

Nach dem Motto: Kann man drauf verzichten?

So wurde das sicher niemals formuliert, aber wir kennen ja das Ergebnis.

Und das hätte bei einer feministischen Außenpolitik anders ausgesehen?

Das weiß man nicht. Aber bei einer feministischen Außenpolitik wäre es niemals passiert, dass Frauenrechte zu einer Verhandlungsmasse werden, die man für einen Kompromiss zu opfern bereit ist.

Wie glaubhaft kann die feministische Außenministerin Annalena Baerbock international auftreten, wenn in Deutschland immer noch ein Gesetz wie Paragraf 218 gilt, der Abtreibungen zu einer Straftat erklärt?

Sicher, es ist ein Skandal, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland immer noch durch das Strafrecht und nicht im Gesundheitsrecht geregelt werden. Und es ist auch ein Punkt, in dem ein Land, das eine feministische Außenpolitik befürwortet, Glaubwürdigkeitsprobleme bekommt. Dennoch ist es wichtig, dass die feministische Außenpolitik im Koalitionsvertrag steht. Wenn man immer sagt, man könne für diese Ziele international erst eintreten, wenn man sie zuhause bereits umgesetzt habe, dann ist das vor allem eine Ausrede für all jene, die gar nichts ändern wollen. Aber es stimmt, wir brauchen auch eine feministische Innenpolitik. Das Auswärtige Amt ist derzeit in der Arbeit zu reproduktiven Rechten progressiver als die Innenpolitik.

Zu einer feministischen Außenpolitik gehört traditionell auch Pazifismus. Hat der Überfall auf die Ukraine diese Position verändert?

Nein, nicht grundsätzlich. Eine realistische Analyse des Geschehens beinhaltet jedoch, dass man den militarisierten Zustand der Welt nicht ausblenden kann. Im Jahr 2021 haben die weltweiten Militärausgaben die Marke von 2000 Milliarden US-Dollar überschritten. In die Friedensmissionen der Vereinten Nationen werden aktuell lediglich rund sechs Milliarden US-Dollar investiert. Das ist ein eklatantes Missverhältnis. Das Geld wird zu einem überwiegenden Teil in potenzielle Gewalt investiert – denn nichts anderes sind Waffen – und zu einem verschwindend geringen Teil in potenziellen Frieden. Das ist der Zustand unserer Gesellschaft. Und solange er so bleibt, wird es immer Kriege und gewaltsame Konflikte geben.

Weil die Waffen benutzt werden müssen?

Ja. Oder nüchterner formuliert: Hohe Investitionen in das Gewaltpotenzial befördern logischerweise den Ausbruch von Gewalt.

Was heißt das jetzt konkret? Sind Waffenlieferungen kompatibel mit den Leitlinien feministischer Außenpolitik?

Das heißt: Angesichts dessen, dass wir in einer hypermilitarisierten Gesellschaft leben, ist es kein Widerspruch, wenn den Menschen, die von einem Angriffskrieg und brachialer Gewalt bedroht sind, so geholfen wird, wie sie es fordern.

Also mit Waffenlieferungen.

Zur Unterstützung der Selbstverteidigung, genau. Aber die feministische Außenpolitik reagiert nicht nur auf die kurzfristige Notwendigkeit. Ja, jetzt ist es wichtig, der Ukraine Waffen zu liefern. Aber langfristig müssen wir über die Endverbleibskontrolle nachdenken, und darüber, wie wir die nukleare Abrüstung voranbringen, damit ein Diktator wie Putin nicht mehr mit einem Atomangriff drohen kann. Wir müssen daran arbeiten, die Zivilgesellschaften zu stärken, weil sie die wichtigsten Akteure sind, wenn es darum geht, autokratische Tendenzen zurückzuweisen.

Heißt das, feministische Außenpolitik ist ein Instrument, das je nach Weltlage vehementer oder verhaltener eingesetzt wird?

Nein, feministische Außenpolitik will den ganz großen Wurf. Die komplette Transformation der außen- und sicherheitspolitischen Prioritäten. Wir stellen die schwierigsten Fragen: Wie schaffen wir es, eine friedlichere sichere Welt für alle zu schaffen, wenn angesichts des bestehenden Bedingungen die Zahl an Autokratien zunimmt?

Wie?

Auch mit feministischer Außenpolitik werden sich nicht in Sekundenschnelle all die Probleme auflösen, die das Patriarchat erschaffen hat. Aber wir müssen umdenken. Im Gegensatz zur traditionellen Außenpolitik setzt eine feministische Außenpolitik viel Zeit und Ressourcen dafür ein, Alternativen zu finden. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl bewaffneter Konflikte nahezu verdoppelt; die Zahl von flüchtenden Menschen ist von 40 auf 80 Millionen angestiegen, hinzu kommt die Erderwärmung. Wir können also auf keinen Fall so weitermachen wie bisher. Die Krisen sind eklatant und die herkömmlichen Ansätze haben sie nicht abgemildert. Feministische Außenpolitik bedeutet auch: Muss man kreativ werden und andere Wege gehen.