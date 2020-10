Feuerwerk und Freudentänze auf den Straßen in Chile . Eine überwältigende Mehrheit von rund 78 Prozent hatte am Sonntag für eine neue Verfassung abgestimmt. Das Referendum, das ursprünglich für April geplant war, war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Auf der Plaza Italia in der Hauptstadt Santiago, die seit den Protesten von vielen "Plaza de la Dignidad" (Platz der Würde) genannt wird, und in vielen anderen Städten feierten Tausende Menschen friedlich die historische Abstimmung.