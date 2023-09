von Dagmar Seeland Lachlan Murdoch, der 52-jährige Sohn des australischen Medienmagnaten Rupert, redet gerne von Pressefreiheit – und meint damit Profit. Nun folgt er seinem Vater nach an die Spitze des wohl einflussreichsten Medienimperiums der Welt. Wer ist dieser Mann?

"Wenn mein Vater aus dem Büro nach Hause kam", erzählte Lachlan Murdoch einmal aus seiner Kindheit, "dann mussten wir uns ganz formell anziehen, um ihn zu begrüßen. Wir durften eine halbe Stunde mit ihm verbringen, bevor die Gäste zum Abendessen eintrafen."

Die Szene erinnert an den Vorspann des Streaming-Erfolgs "Succession". In der Serie tyrannisiert ein Medienmogul noch im hohen Alter seine Kinder und spielt sie gegeneinander aus. Obwohl die Autoren der Serie immer wieder beteuern, sie sei nicht von der Geschichte der Murdoch-Dynastie inspiriert, sind die Parallelen frappierend: Zwei Brüder und eine Schwester, in schier unvorstellbarem Luxus aufgewachsen, ambitioniert und doch zutiefst unglücklich, buhlen noch im Erwachsenenalter um die Anerkennung des greisen Vaters und die Vorherrschaft im von ihm geschaffenen weltweiten Medienimperium.