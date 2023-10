Wie China, Russland und Iran die amerikanische Vormachtstellung zurückdrängen wollen

von Hal Brands Die Hamas will mit ihren brutalen Anschlägen gegen Israel den zivilisatorischen Fortschritt abwickeln. Die internationale Ordnung gerät im Nahen Osten und weltweit unter Druck – und für die USA geht ein Zeitalter zu Ende.

Der überraschende Angriff der Hamas auf Israel ist an sich schon tragisch: Die Zahl der Todesopfer in Israel ist im Verhältnis zur Bevölkerung um ein Vielfaches höher als beim 11. September 2001 in den USA. Die Dinge könnten noch viel schlimmer werden, wenn die Hisbollah – Irans Erfüllungsgehilfe im Libanon – voll in die Kämpfe einsteigen sollte, Israel mit einem Mehrfrontenkrieg konfrontiert und diesen regional ausweitet.

Der Krieg im Morgenland ist auch Teil einer umfassenderen, sich verschärfenden globalen Sicherheitskrise.