Farmarbeiter haben das Land verlassen, Touristen bleiben weg, viele Mitarbeiter in der Techbranche dienen im Militär. Auch Israels Wirtschaft spürt den Krieg. Über mangelnde Umsätze beklagt sich dennoch niemand – aus gutem Grund. Von Verena Hölzl

Aviv Antebi seufzt und zeigt auf einen leeren Schreibtisch nach dem anderen. "Ist in der Armee. In der Armee. Auch in der Armee", sagt der 45-Jährige. Israel ist im Krieg und der hat auch die Wirtschaft der kleinen Start-up-Nation auf den Kopf gestellt.