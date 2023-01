Als Reaktion auf die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine, führt die Kreml-Propaganda wieder einer Simulation eines Atomschlags vor. Dieses Mal übernimmt diese Aufgabe Olga Skabejewa in ihrer Sendung "60 Minuten".

von Ellen Ivits Die Ängste des Kremls haben sie bewahrheitet: Deutschland liefert Leopard-Panzer an die Ukraine. Die Propaganda reagiert mit düsteren Zukunftsprognosen für Deutschland und bewährten Mantras.

Nach einem monatelangen Hin und Her steht nun fest: Deutschland wird 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern, um das Land im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Zu dem Unterstützungspaket zählen auch Ausbildung, Logistik und Munition. Eine Entscheidung, die das politische Moskau seit Wochen befürchtete. Russische Regierungsvertreter und die Propaganda des Kremls gaben alles, um sie zu verhindern. Der atomare Supergau werde die Antwort auf eine deutsche Panzerlieferung sein, dröhnte es aus allen Rohren.

Doch die Drohungen aus Moskau fruchten nicht mehr, egal ob sie vom Duma-Vorsitzenden Wjatscheslaw Wolodin kommen oder vor ehemalige Hoffnung der russischen Liberalen Dmitri Medwedew. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Und so blieb der Kreml-Propaganda nichts anderes übrig, als nach der Atom-Keule die Nazi-Keule zu schwingen: zwei Klassiker aus dem rhetorischen Waffenarsenal.

Den Anfang machte wie so oft einer der glühendsten Verteidiger, Anhänger und Befehlsempfänger von Wladimir Putin: Wladimir Solowjow. "Boris Pistorius ist ein weiterer Idiot. Er glaubt allen Ernstes, dass er derjenige ist, der darüber bestimmt, ob Deutschland eine Konfliktpartei ist oder nicht", begann er am Dienstagabend seine allabendliche Sendung auf dem Staatssender Rossija 1. "Das Auftauchen von deutschen Panzern wird eindeutig dazu führen, dass wir das Gebiet Deutschlands und seine Militärbasen als legitime Ziele betrachten. Die Nato will einen Krieg führen und dabei listig so tun, als ob das nicht der Fall ist. Daraus wird nichts! Darauf könnt ihr lange warten!", erklärte Putins liebster Hetzer.

"Pistorius wird in die Geschichte als einer jener Idioten eingehen, die dafür gesorgt haben, dass Deutschland zur Zone des direkten Angriffs wird. Und Scholz! Und Baerbock! Und das deutsche Volk wird sehen, welche Nazi-Führer sie wieder groß gemacht und an die Macht gebracht haben", setzte Solowjow seine Hasstirade fort.

Das kleine Einmaleins der Kreml-Propaganda

Und dann wiederholte der Talk-Master eins der beliebtesten Mantras der Kreml-Propaganda: "Wir sollen der Aggressor sein? Acht Jahre habt ihr Bastarde das ukrainische Nazi-Regime genährt! Acht Jahre lang habt ihr die Bewohner des Donbass ermordet. Acht Jahre lang habt ihr durch den Mund euer Mutter Merkel gelogen", pestete der Propagandist gegen die Deutschen, wobei er das deutsche Wort Mutter benutzte und dabei den Jargon von Hitler nachahmte.

Dem Narrativ des Kremls zufolge tobt in der Ukraine bereits seit acht Jahren ein Krieg. Der russische Angriff diene dazu, diesen Krieg zu beenden, so die unablässig wiederholte Lüge. Dass es in der Ukraine ohne Russland keinen bewaffneten Konflikt gebe, wird schlicht unterschlagen. Getreu der vorgegebenen Linie wütete Solowjow also weiter gegen Europa: "Acht Jahre lang habt ihr gelogen! Ihr habt nicht die Tragödie des Donbass gesehen, nicht die ermordeten Kinder des Donbass. (...) Europäische Pharisäer, Nazi-Bastarde!", schrie Solowjow.

"Deutschland wird öffentlich ausgepeitscht"

Sein Studiogast Dmitri Kulikow gab ein weiteres zentrales Mantra der Kreml-Propaganda zum Besten: "Wir waren zu dieser Handlung gezwungen", behauptete er und meinte die Invasion der Ukraine. "Alle andern Varianten wäre für uns schlimmer gewesen" meinte Kulikow, dessen einzige Qualifikation eine Mitgliedschaft bei einem Ableger der Mediengruppe "Russland heute" darstellt.

Geleitet wird diese Gruppe von zwei der bekanntesten Gesichter der Kreml-Propaganda: RT-Chefin Margarita Simonjan und Dmitri Kisseljow.

Aber neben altbekannten Parolen wagte Kulikow eine waghalsige Prognose: "Amerika wird Deutschland vollkommen zertreten!", zeterte er. Dafür dass Deutschland "viel zu lange darauf bestanden hat, das Sagen auf dem europäischen Kontinent zu haben." Dafür, dass Deutschland nach den USA die zweitstärkste ökonomische Kraft in der westlichen Welt sei. "All diese Titel werden Deutschland von den USA demonstrativ genommen werden. Mehr noch: Es wird eine Demütigung geben."

Scholz habe es gewagt, den USA öffentlich Bedingungen zu stellen. Washington solle zuerst amerikanische Panzer liefern, bevor Deutschland die Leoparden hergebe. "Die Amerikaner werden ihm das nicht vergeben", schwadronierte Kulikow, während die anderen selbsternannten Experten im Studio geflissentlich ihr Schuhwerk betrachteten. "Deutschland wird öffentlich ausgepeitscht werden. Dieser Präzedenzfall wird zeigen, wie die Amerikaner ihre ungehorsamen Sklaven bestrafen. Das ist meine Prognose für den deutschen Staat und das deutsche Volk!"

"Ich denke, du irrst dich nicht", kommentierte Solowjow.

Von wegen Patriotismus "Goldene Elite Russlands": Diese Kreml-Kinder ziehen den "verwesenden Westen" Russland vor 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Sohn von Dmitri Medwedew Ilja Medwedew, der Sohn von Dmitri Medwedew, nimmt im Rahmen des New Wave Song Contest 2018 an einer White Party teil. Während sein Vater, der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates, Europa mit Atomwaffen droht, lebt der Sprössling in den USA, dem verhassten Feind Russlands. Er besitzt die US-Staatsbürgerschaft und betreibt mit seinen 27 Jahren eine Tankstellen- und Supermarktkette. Mehr

Propaganda widmet sich der Numerologie

Während Solowjow und seine Gäste damit beschäftigt waren, Deutschland eine düstere Zukunft vorherzusagen, schlug die Propagandistin Olga Skabejewa in ihrer Sendung "60 Minuten" eine andere Taktik ein. Sie gab sich die größte Mühe, die deutsche Regierung als absolut unfähig darzustellen. Selbst der Rüstungsriese Rheinmetall habe die Entscheidung des Kanzlers nicht abwarten wollen und bereits im Vorfeld erklärt, 139 Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu wollen. Während Skabejewa ihren Text aufsagte, zeigte der Monitor hinter ihr eine deutsche Schlagzeile an: "Verfügbare Waffen. Ukraine-Unterstützung: Rheinmetall könnte insgesamt 139 Leopard-Panzer liefern", hieß es da.

Ein Glück für die Kreml-Propaganda, dass die Wenigsten unter den russischen TV-Zuschauern Deutsch können und sich die Mühe machen werden, das Original zu lesen. Daher werden auch die Wenigsten erfahren, dass die Rede von der generellen Verfügbarkeit der Panzer war. Und keineswegs davon, dass Rheinmetall ohne eine Absprache mit der Bundesregierung der Ukraine 139 Panzer schenkt.

In der Sendung "60 Minuten" wird eine deutsche Schlagzeile eingeblendet © Screenshot Rossija 1

88 Leoparden

Aber viel wichtiger für Skabejewa: "Es gibt Pläne, 88 alte Panzer des Typs Leopard 1 zu liefern. Beachtet und merkt euch diese Zahl (...) 88 ist die Zahl, mit der Nazis in der ganzen Welt ihre liebste Grußformel kodieren: Heil Hitler", erläuterte Skabejewa ihren Zuschauern. "Wenig überraschend. Rheinmetall hat wie zu Zeiten des Dritten Reichs damit begonnen, an der Ermordung russischer Menschen zu arbeiten."

Aber die 14 Challenger-Panzer, die Großbritannien der Ukraine liefern wolle, würden die Sache noch "pikanter" machen. "Die 14 stellt die erste Hälfte des geheimen Nazi-Codes dar, mit dem sie sich gegenseitig erkennen", führte Skabejewa weiter aus. "Die 14 ist die Anzahl der Wörter in einem berühmten Zitat von einem der Ideologen der sogenannten Weißen Überlegenheit – des Angelsachsen David Lane."

"Die gedächtnislose amerikanische Hure Baerbock"

Wladimir Solowjow braucht keine Zahlen, um überall Nazis zu sehen. In seiner morgendlichen Show erklärte er am Mittwoch: "Die Deutschen erinnern nicht mehr an ihre Schuld. Es gibt keine reumütigen deutschen Politiker mehr. Die gedächtnislose amerikanische Hure Baerbock hat Merkel mit ihrem historischen Gedächtnis ersetzt. Der käufliche Nazi-Bastard Scholz hat den einst reumütigen Steinmeier ersetzt."

Sein Fazit: "Deutschland hat seine historische Schuld vergessen und denkt, es darf alles. Das heißt, dass Deutschland besiegt werden muss. Dabei wird unsere Erinnerung an die bestialischen Verbrechen der deutschen Nazis und ihrer Gefolgsleute nie verblassen. Es ist kein Zufall, dass an der Front alle unsere Feinde als Deutsche bezeichnet werden. Und die Deutschen müssen besiegt werden."

Und Solowjow legte nach: "Die Regierungszentren in Kiew und Odessa, in Berlin und London, in Paris und Washington müssen vernichtet werden: All jene, die es gewagt haben, den Nationalsozialismus wieder zu erwecken und ihre Fressen in Richtung unserer heiligen Heimat zu wenden."

Wieder die Atom-Keule

Wie das Moskau zu tun gedenkt, führte mal wieder Skabejewa vor. "Ich will niemanden erschrecken, aber will den Westen und vor allem Washington daran erinnern: Das U-Boot Belgorod ist mit den Torpedos Poseidon bestückt worden. Und wenn es nötig sein wird, werden sie alles hinweg spülen. Im wahrsten Sinne des Wortes." Sollten diese Torpedos an der Küste der USA zum Einsatz kommen, würde dies zur katastrophalen Zerstörung führen.

"Der Tsunami, der durch die Explosion von Poseidon ausgelöst wird, kann eine Höhe von 500 Metern erreichen. Die Wellen von Poseidon werden die gesamte westliche und östliche US-Küste wegreißen. (...) Dort leben an die 80 Prozent der Bevölkerung", setzte Skabejewa vieldeutig hinzu. "Russland hat das Recht, Atomwaffen einzusetzen", erklärte Skabejewa und ging zu einem Thema über, das für die Kreml-Propaganda mindestens genauso furchterregend zu sein scheint: Transgender-Menschen.