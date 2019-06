Donald Trump nimmt es nicht so genau, wenn es um Fakten geht. Das ist nicht neu. Vor wenigen Wochen wurde er bei seiner 10.000 Lüge erwischt – seit seiner Amtseinführung als US-Präsident im Januar 2017.

Nun könnte man wohlwollend anmerken: Trump ist sich treu geblieben. Halb- und Unwahrheiten scheint er schon seit Jahrzehnten zu verbreiten. Oder wie es die Royal Family, das britische Königshaus, genannt hat: "Unsinn".

Das zeigt eine – sagen wir: Retrospektive – von CNN. Der US-Sender hat anlässlich des Staatsbesuchs von Trump in Großbritannien, inmitten des Brexit- und Regierungschaos', einige Schlagzeilen aus vergangener Zeit ausgekramt. Die offenbar vom heutigen US-Präsidenten mit gezielten Gerüchten lanciert wurden. Dabei immer wieder Thema: Das vermeintliche Interesse der Royals an Trump, beziehungsweise an eine seiner Immobilien und an einer Clubmitgliedschaft im Mar-a-Lago.

Donald Trump befeuert die Gerüchteküche

Die Gerüchteküche brodelte zwischen 1981 und 1995, kochte zum Teil über. Und die Gerüchte soll Trump selbst gestreut haben, wie CNN anhand mehrerer Beispiele veranschaulicht. Trump, damals noch Unternehmer, wollte wohl die Werbetrommel für seine Trump Organization rühren und unter anderem seinen neuen Wolkenkratzer, den Trump Tower in New York City, bewerben. Oder einfach nur sich selbst.

In den Jahren 1981, 1982 und 1983 kursierte in New Yorks Boulevardblättern etwa das Gerücht, Prinz Charles und Diana wären am Kauf einer Immobilie im Trump Tower interessiert . Der Wolkenkratzer eröffnete 1983. Die Luxuswohnung mit 21 Schlafzimmern, an der es angeblich Interesse gab, sollte fünf Millionen US-Dollar kosten. Später dementierte der Buckingham Palast, als die Berichte auch von Nachrichtenagenturen weiterverbreitet wurden, dass dahinter "keine Wahrheit" stecke. Trump selbst räumte später in seiner Autobiografie ("The Art of the Deal", 1987) ein, dass dieses Gerücht den Trump Tower mehr als alles andere beworben habe. Urheber der Spekulationen sei er aber nicht gewesen, sondern ein Reporter.

Die Gerüchte um einen Immobilienkauf rissen nicht ab. Noch 1992 dementierte der Buckingham Palast entsprechende Berichte. Das hielt Trump aber nicht davon ab, die Spekulationen anzuheizen beziehungsweise aufrechtzuerhalten: 1993 wurde er in der "Howard Stern Show" gefragt, ob es wahr sei, dass Lady Diana nach einem Apartment im Trump Tower suche. "Das ist wahr", sagte Trump (wie CNN in einem Video zeigt). Allerdings knüpfte er den vermeintlichen Verkauf an eine Bedingung: Diana müsse auf einer Party im Mar-a-Lago erscheinen. "Sie kann das Apartment nicht haben, wenn sie nicht zu der Party kommt", sagte Trump.

Ein Jahr später, also 1994, erschien eine "New York Post"-Titelseite: "Prinzessin von New York", hieß es dort. Diana stünde kurz davor, eine 3,5-Millionen-Dollar-Wohnung im Trump Tower zu kaufen. Das habe eine Quelle "nahe am Deal" verraten. Auch, dass der berühmte Komponist Andrew Lloyd Webber an Diana vermittelt habe. Eine Sprecherin von Lloyd Webber dementierte nun gegenüber CNN, das sei reine Fiktion gewesen. Der Buckingham Palast kommentierte die Gerüchte schon damals ausführlich im "Guardian": "Dieser Bericht ist hoch spekulativer Unsinn. Es ist einfach nicht wahr", hieß es etwa. Der Autor der "New York Post"-Geschichte, der auch für CNN arbeitete, könne sich an die Quelle des Gerüchts nicht mehr erinnern. Er schloss jedoch nicht aus, dass es Trump selbst gewesen sein könnte.

Nur zwei Monate später kursierte ein neues Gerücht: Prinz Charles und Prinzessin Diana hätten eine Mitgliedschaft in Trumps neuen Privatclub, dem Mar-a-Lago, beantragt. Dieser eröffnete 1995. Trump selbst hätte sich um den Antrag gekümmert, der von Charles und Diana ausgefüllt worden sei, so eine Mitarbeiterin zur "Palm Beach Post". In der "New York Times" bestätigte Trump: "Ich habe mich um die Anträge gekümmert." Der Buckingham Palast dementierte: "Das ist kompletter Nonsens", so eine Sprecherin. "Sie sind dem Club nicht beigetreten" und hätten auch keine Aufnahmegebühr von jeweils 50.000 Dollar, wie kolportiert, bezahlt.

Kurz darauf lauteten die Schlagzeilen, Charles und Diana seien Ehrenmitglieder des Mar-a-Lago geworden. "Diese Story ist absoluter Nonsens, völlig unwahr. Niemand von ihnen ist Mitglied", dementierte der Buckingham Palast. Und: "Diese Geschichte wurde von Mr. Trump zusammengebraut, um Publicity für seinen Club sicherzustellen." Deutliche Worte, die Trump zu einer Stellungnahme zwangen. "Ich habe beiden geschrieben und ihnen eine Ehrenmitgliedschaft angeboten", sagte er, "wir haben bisher noch keine Rückmeldung bekommen." Trump wisse aber, dass Charles in Mar-a-Lago gewesen sei und es gemocht hätte.

Übrigens: Bei Trumps Staatsbesuch in Großbritannien hatte es zahlreiche Proteste gegeben. Das belegen Bilder und Videos. Nur nicht für Trump. "Wo sind die Proteste? Ich sehe keinerlei Proteste", sagte Trump am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Er habe lediglich eine "sehr, sehr kleine Gruppe" von Demonstranten gesehen. "Also vieles davon sind Fake News, ich hasse es zu sagen", attackierte der US-Präsident mal wieder die Medien.

