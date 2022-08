von Florian Schillat Reist sie nach Taiwan oder nicht? Schon die Spekulationen um einen möglichen Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi der Inselrepublik lassen die Spannungen zwischen China und den USA eskalieren.

Was bleibt festzuhalten? Das US-Militär hält das alles für keine gute Idee, und Präsident Joe Biden kann sich hinter der Einschätzung offenbar versammeln. China ist maximal verstimmt und lässt die Säbel rasseln. Und nun befürchten auch deutsche Politiker eine Eskalation, die "katastrophale Folgen" haben könnte.

Aber eins nach dem anderen.

Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, ist am Wochenende mit einer Delegation in den Indopazifik aufgebrochen, um "Amerikas starkes und unerschütterliches Engagement für unsere Verbündeten und Freunde in der Region" zu bekräftigen, wie es in einer offiziellen Ankündigung heißt. Die Pläne sehen demnach Stopps in Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan vor. Für Unbehagen sorgt jedoch ein mögliches Reiseziel, das nicht auf der Liste steht: Taiwan.

Die Inselrepublik mit rund 23 Millionen Einwohnern liegt etwa 50 Kilometer östlich der chinesischen Küste, gilt seit Jahrzehnten als Spannungspunkt zwischen Washington und Peking – und ist Schauplatz einer diplomatischen Auseinandersetzung, die nun aus dem Ruder laufen könnte.

Auch Biden hält Pelosi-Reise für "keine gute Idee"

Schon im April kündigte China "starken Maßnahmen" an, sollte Pelosi die Inselrepublik besuchen. Damals wie heute wurde ihre mutmaßliche Visite weder von den USA, noch von Taiwan offiziell bestätigt, durch Medienberichte aber an die Öffentlichkeit getragen. Seinerzeit musste Pelosi ihre Asienreise wegen einer Infektion mit dem Coronavirus verschieben. Seitdem sind die Sorgen vor einer Eskalation, nicht zuletzt im Weißen Haus, eher gewachsen.

Angesprochen auf die Berichte über die mutmaßlichen Reisepläne von Pelosi, wonach sie im August nach Taiwan reisen könnte, zitierte US-Präsident Biden die Einschätzung seines Militärs, das den Besuch aktuell für "keine gute Idee" halte. Hinter den Kulissen werde daran gearbeitet, Pelosi von einem Taiwan-Besuch abzubringen, berichteten die "New York Times" und CNN unter Berufung auf informierte Kreise. Zu groß sei das Risiko einer Eskalation.

Die Ausgangslage ist angespannt: Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der Volksrepublik und will es international isolieren. Hingegen sieht sich die Inselrepublik seit langem als unabhängig an. Der russische Einmarsch in der Ukraine hat Befürchtungen verstärkt, dass sich China die demokratische Inselrepublik auf ähnliche Weise gewaltsam einverleiben könnte. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping betrachtet es als seine Mission, die "Vereinigung" umzusetzen – und droht dabei auch mit dem Militär.

Die USA wiederum haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, was bisher vor allem Waffenlieferungen bedeutet. Allerdings ist Präsident Biden weiter gegangen als seine Vorgänger und hat es mehrmals als "Verpflichtung" der USA bezeichnet, Taiwan im Falle eines Angriffs durch China zu verteidigen.

China hält Manöver vor Taiwan ab

Und so haben schon die Spekulationen über eine mögliche Taiwan-Reise der Spitzenpolitikern die Spannungen zuletzt deutlich verschärft. Chinas Führung empfindet Besuche ausländischer Politiker in Taiwan generell als Provokation – der von Pelosi wäre jedoch ein äußerst namhafter und von besonderem politischen Gewicht: Als Sprecherin des Repräsentantenhauses rangiert die 82-Jährige einzig hinter dem US-Präsidenten und dessen Vize. Es wäre somit der ranghöchste Besuch aus den USA seit Jahrzehnten.

Entsprechend deutlich wird China. Zuletzt reiste zwar eine ganze Reihe von Parlamentsdelegationen nach Taiwan, etwa aus den USA und der EU, doch beließ es Peking bei verbalen Mahnungen. Nun hielt Chinas Militär in der Nähe der Inselrepublik Manöver mit scharfer Munition ab, die Luftwaffe flog Patrouillen nahe Taiwan – beides soll Washington offensichtlich als Warnung verstehen.

Auch verbal spitzt sich die Lage zu. Bei einem Telefonat mit US-Präsident Biden am Donnerstag warnte Staats- und Parteichef Xi Jinping seinen Amtskollegen: "Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen." Am Montag legte Außenamtssprecher Zhao Lijian nach: Pelosis Besuch wäre eine "krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten", die Volksbefreiungsarmee werde "nicht tatenlos zusehen", die chinesische Seite "sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen."

USA wegen Taiwan in der Zwickmühle

Die US-Regierung bringt das in eine missliche Lage. Bläst Pelosi den mutmaßlichen Besuch in Taiwan ab, könnte die Absage als Einknicken vor Chinas Drohungen verstanden werden. Tritt sie den Besuch an, dürfte das die Spannungen mit Peking gefährlich verschärfen – und nicht zuletzt Präsident Biden, der vor einem Besuch gewarnt hatte, düpieren.

Schon jetzt hat die potenzielle Visite zu einer Kluft zwischen Pelosi – einer seit Jahrzehnten profilierten und lautstarken Kritikerin Chinas – und der Biden-Regierung geführt, die eine Eskalation mit der Supermacht fürchtet. Zumal immer mehr Demokraten und Republikaner der Spitzenpolitikerin den Rücken stärken, klare Kante zu zeigen und den Besuch anzutreten.

"Katastrophale Folgen" für deutsche Wirtschaft

In der Europäischen Union wird die Situation offenbar mit Sorge beobachtet, wie "Politico" berichtet, könnten aus Pekings "Worten schnell Taten" werden, wie ein Diplomat zitiert wurde. Angesichts der neuen Spannungen zwischen China und Taiwan haben deutsche Außenpolitiker vor einer Eskalation in dem Konflikt gewarnt.

Der Druck wachse derzeit, weil beim Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Herbst ein Strategiewechsel bevorstehen könnte, sagte etwa FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff zur "Rheinischen Post". "Sollte Chinas Präsident Xi Jinping einen Angriff auf Taiwan ins Auge fassen, müssten die USA entscheiden, ob sie eingreifen oder nicht. Käme es zu einem Angriff, hätte das katastrophale Folgen, auch für unsere Wirtschaft."

Ein Drittel der weltweiten Halbleiterproduktion komme aus Taiwan, so Lambsdorff. "Bei uns wären nahezu alle Lieferketten in der Industrie betroffen, viele technische Produkte könnten nicht mehr hergestellt werden. Von der Waschmaschine bis zum Flugzeug." Er fügte hinzu: "Es ist in unserem ureigenen Interesse, dass es nicht zu einem parallelen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und zwischen China und Taiwan kommt."

Greift China wegen Russland-Konflikt früher an?

Halbleiter sind heute nahezu überall zu finden, etwa in Smartphones, Computern, Autos oder medizinischen Geräten. Ein Mangel hatte während der Corona-Pandemie zu Preissteigerungen und Lieferkettenproblemen in vielen Branchen geführt. Vor allem in Taiwan befinden sich große Fertigungskapazitäten.

Auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter äußerte sich in der "Rheinischen Post" besorgt. Er fürchte, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan deutlich früher kommen könnte als bisher angenommen. China schaue bereits sehr genau hin, wie der Westen mit Russland verfahre. "Die chinesische Staatsführung könnte einen strategischen Vorteil in einem früheren Angriff sehen, weil der Westen derzeit viele Kapazitäten im Russland-Konflikt bindet."