Alexander Issajewitsch Solschenizyn (1918-2008) war ein russischer Schriftsteller und Systemkritiker. Im Februar 1945 wurde er überraschend an der Front durch die militärische Spionageabwehr verhaftet und in das Moskauer Lubjanka-Gefängnis überstellt, weil er in Briefen an einen Freund Kritik an Stalin geübt hatte. Ohne Gerichtsverhandlung wurde er zu acht Jahren Haft und folgende "ewige Verbannung" verurteilt. Die Haft verbrachte er in Arbeitslagern des Gulag. Seine Erfahrungen verarbeitete er unter anderem in dem Roman "Der erste Kreis der Hölle" (В круге первом). Am 10. Dezember 1970 wurde ihm in Stockholm der Literatur-Nobelpreis verliehen. Die Repressalien nahmen nach seiner Haftentlassung jedoch kein Ende. Unter anderem vergiftete 1971 der KGB Solschenizyn unbemerkt mit einem Rizin-Gel. Das verursachte eine schwere Erkrankung, die erst später als Folge des Mordversuchs identifiziert wurde.

Andrei Dmitrijewitsch Sacharow (1921-1989) war ein sowjetischer Physiker, der "Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe" und Dissident. 1970 gründete er ein Komitee zur Durchsetzung der Menschenrechte und verlangte in einem offenen Brief an die Regierung eine Demokratisierung der Sowjetunion. Sacharow kümmerte sich um politische Häftlinge und setzte sich für das Selbstbestimmungsrecht von ethnischen Minderheiten ein. Am 10. Dezember 1975 wurde Sacharow der Friedensnobelpreis verliehen. Nach Protesten gegen die sowjetische Intervention in Afghanistan wurde Sacharow am 22. Januar 1980 verhaftet und nach Gorki verbannt, wo er unter Aufsicht des KGB leben musste.