Russland versucht nach Kräften, die internationalen Sanktionen zu unterlaufen. Ein Mittel: zwielichtige Im- und Exportfirmen – die oft in Deutschland sitzen. Geheimdienste sind alarmiert. Bernd Ziesemer

Wer den Spuren von Juri Orechow folgen will, könnte etwa im Souterrain des beigen Gründerzeithauses in der Rothenbaumchaussee 83 beginnen. Nicht gerade eine erste Adresse in Hamburg, schon gar nicht das Kellerbüro, doch hier gingen seine beiden deutschen Firmen NDA und Skoy bis vor Kurzem ihren Geschäften in aller Welt nach.