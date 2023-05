von Andrea Ritter Paris ist die am dichtesten besiedelte Metropole Europas. Freie Flächen sind rar, grüner werden muss es trotzdem. Wie soll das gehen? Ein Ortstermin im 12. Arrondissement.

An diesem Nachmittag Ende Mai kann jeder fühlen, worum es geht: Es ist endlich richtig warm in Paris. Außerdem merkt man: Bei steigenden Temperaturen macht es an Verkehrsstraßen wegen des Asphalts und der Mauern kaum einen Unterschied, ob man in der Sonne läuft oder nicht. Ganz anders – nämlich deutlich kühler – ist es im Schatten eines Baumes. Darum braucht die Stadt angesichts von Hitzewellen und Klimawandel dringend mehr davon. Einerseits. Andererseits: Bäume benötigen Platz. Und Paris ist bereits "voll wie ein Ei", wie Emmanuel Grégoire, der Vize-Bürgermeister der Stadt, zu sagen pflegt.