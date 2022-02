Was will Wladimir Putin? Das weiß der Kremlchef vielleicht (noch) nicht einmal selbst. Muss er auch nicht, denn fehlende Antworten kann er als Waffe gegen den Westen einsetzen.

Ist das jetzt schon Krieg? Die Invasion der Ukraine, die westliche Geheimdienste immer wieder angekündigt haben? Oder "nur" eine Vorstufe? Teil I von II, III, IV? Oder ist das, was gerade an der Grenzregion passiert, die absehbare Übernahme der ohnehin "verlorenen" Separatistengebiete durch Russland? Gleichsam eine Akt Ultrarealpolitik. Und was machen Wladimir Putins "Friedenstruppen" überhaupt in den von ihm anerkannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk? Für Frieden sorgen? Oder sind die Gebiete Aufmarschgebiet für weitere russische Soldaten, die sich nächste Woche, nächsten Monat, in den nächsten Jahren das nächste Stück Ukraine vornehmen?

"Hasserfüllter Vortrag des Präsidenten"

Die Rede, in der Putin die Anerkennung der Separatistengebiete erläuterte, ließ keinen Schluss darüber zu, ob dieser Schritt nun das Ende seines Griffs auf die Ukraine ist, ein Zwischenschritt oder nur der Anfang. "In manchen Teilen klang es, als kündigte er gleich einen Einmarsch an, einen Durchmarsch bis nach Kiew – so hasserfüllt hörte sich der Vortrag des Präsidenten an", schreibt stern-Russland-Expertin Bettina Sengling. Aber auch: "Eine Kriegserklärung an die Ukraine war das nicht. Mit Glück könnte die Anerkennung sogar das Ende des Konflikts bedeuten. Putin hätte einen Sieg errungen – ohne Krieg. 'Er könnte die Truppen abziehen und das Gesicht bewahren', urteilt die Politologin Jekaterina Schulman."

Sehr gut möglich. Doch wer sich Putins Gedanken über den Nachbarstaat anschaut, könnte auch zu dem Schluss kommen, dass er die Westorientierung der Ukraine als Beleidigung Russlands und damit als Beleidigung seiner Person versteht. Mehrfach schon hatte der Präsident ausgeführt, warum die Ukraine nicht nur kein eigenständiges Land sein könne, die Ukrainer nicht mal ein Brudervolk seien, sondern eigentlich Russen, also ein Teil Russland und damit in gewisser Weise von ihm selbst. Wer seine Besitzansprüche derart deutlich formuliert, zwingt sich beinahe selbst, sie auch irgendwann einlösen zu müssen.

Die Frage ist dabei, was Wladimir Putin will. Kreml-Astrologen zerbrechen sich schon seit Ewigkeiten ihre Köpfe über Vorhaben und Überlegungen des russischen Staatschefs. Mutmaßlich bereitet ihm das konstante Rätselraten des Westens eine diebische Freude. Das Ungefähre und Unsichere, das sowohl als auch vielleicht, ist die Welt in der sich Putin am Wohlsten fühlt. Aber ein paar Indizien über seine möglichen Pläne gibt es, deswegen folgt hier eine (etwas gewagte) Prognose.

Wladimir Putin hat noch 14 Jahre Zeit

Die russische Duma hatte Putin im vergangenen Frühling noch ein paar Amtszeiten genehmigt, bis 2036 kann er Präsident bleiben. Dann wäre er 83 Jahre alt, was für Kremlchefs kein Grund sein muss, in Rente zu gehen. 14 Jahre bleiben ihm also noch, sein politisches Erbe zu gestalten. Nicht wenige Beobachter glauben, dass Putin davon träumt, seinem Nachfolger eine Art Großrussland zu übergeben, dessen Teil nicht nur die Ukraine ist. In seinem Geschichtsaufsatz vom vergangenen Jahr ist an einer Stelle vom "dreieinigen Volk" die Rede. Nach diesem Konzept aus der Zarenzeit sind Russen, Ukrainer und Belarussen drei Teile einer Nation, die nach Vereinigung verlangen. Belarus steht bereits an der Seite Moskaus und Moskaus Truppen stehen bereits in Belarus.

Zwar sagte Putin, dass er nicht vorhabe, ein Imperium zu errichten, doch seine Glaubwürdigkeit tendiert mittlerweile gegen null. Andere, frühere Teile aus Zeiten der Monarchie und der Sowjetunion mögen für den Kreml verloren sein, aber zumindest sind einige, wie zum Beispiel Kasachstan, enge Verbündete geblieben. Auch im Kaukasus gibt es mit Südossetien und Abchasien zwei Gebiete, die wie der Donbas an Russlands Tropf hängen, aber international nicht als eigene Staaten anerkannt sind. Sie hatten sich 2008 von Georgien abgespalten.

Doch obwohl im Osten der Ukraine schon seit Jahren mit russischen Rubeln statt mit ukrainischen Griwni bezahlt, die Gegend also de facto russisch dominiert wird, weist Bettina Sengling darauf hin, dass die Einverleibung von Luhansk und Donezk nicht ganz reibungslos verlaufen könnte. Denn die Volksrepubliken der Separatisten umfassen nur rund Drittel der Verwaltungsgebiete um Donezk und Luhansk, so die stern-Reporterin. Das heißt, das eroberte Gebiet müsste noch erheblich ausgeweitet werden, sprich russisches Militär marschiert in den ukrainischen Teil des Donbas ein. "Putin ließ in der Rede diese Variante bewusst offen", schreibt Sengling.

Holt sich Russland die Ukraine Stück für Stück?

Acht Jahre hat es gedauert den Donbas, unterstützt von Moskau, gewaltsam aus der Ukraine herauszulösen. Vermutlich wird es ebenfalls noch eine Zeit brauchen, den Rest des ukrainischen Ostens auf Linie zu bringen. Sollte Wladimir Putin seinem Faible treu bleiben, militärische Einsätze rund um Olympische Spiele zu legen, wie 2008, 2014 und 2022, dann könnte er die nächsten Schritte gegen die Ukraine im Sommer 2024 angehen. Oder auch zwei Jahre später. Statt sich jetzt und vollständig in eine unvorhersehbare, blutige und kostspielige Auseinandersetzung mit dem Nachbarn einzulassen, eignet sich Moskau die Ukraine einfach Stück für Stück an. Wie gesagt, der Kremlchef hat noch Zeit.

Freilich: Das Szenario ist Spekulation. Möglich ist auch, dass Putin seine Truppen in der Ostukraine belässt und seine Aggressionen beendet. Das ist aber wohl genauso unwahrscheinlich, wie eine (baldige) vollständige Invasion des Landes. Mutmaßlich wird es auf einen hybrid-geführten Dauerkonflikt hinauslaufen: mit Cyberangriffen, Desinformationskampagnen, gelegentlichen Gewaltakten, dem Abdrehen des Gashahns und der Unterstützung von regimekritischen und moskautreuen Ukrainern. Kurzum: einem langsamen und schmerzhaften Zermürben der ukrainischen Staatlichkeit.

Vielleicht aber gibt es auch gar keine Antwort auf die Frage, was Putin will. Weil er keine Antwort braucht. Stattdessen nutzt er die Unsicherheit als Waffe. Unsicherheit über Militäreinsätze. Unsicherheit in den USA. Unsicherheit in der Nato. Unsicherheit in Osteuropa. Unsicherheit über die Energieversorgung, Unsicherheit über Wahrheit und Lüge. Unsicherheit über Krieg und Frieden. Für den russischen Präsidenten ist das große Rätselraten ein Hebel, mit dessen Hilfe er den Grad von Panik und Unruhe im Westen beliebig hoch- und herunterregeln kann. Keine Antworten sind seine Lösung, nicht das Problem.

