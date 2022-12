Am Sonntagabend zeigt das Thermometer für Kiew noch 10 Grad und Regen an. Doch das soll sich in den kommenden Stunden schnell ändern: Spätestens am frühen Montagmorgen ist die Null-Grad-Marke erreicht, der Regen wird dann durch Schneefall ersetzt. In anderen Regionen, etwa bei Charkiw oder Cherson, soll es nicht ganz so kalt werden, doch es gibt Gemütlicheres als Regen bei Temperaturen um die fünf Grad. Vor allem jetzt, wo die russischen Besatzer die Energieinfrastruktur weitestgehend zerstört haben und viele Menschen nicht nur strom-, sondern auch obdachlos sind.

Und damit ist die aktuelle Situation noch nichts im Vergleich zu dem, was da noch kommen könnte. Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, warnte bereits vor einem Kampf ums Überleben. Schätzungen zufolge sind zehn Millionen Ukrainer wegen der russischen Angriffe ohne Strom. Kluge warnte davor, dass zwei bis drei Millionen Ukrainer dazu gezwungen sein könnten, auf der Suche nach Wärme und Sicherheit ihr Zuhause zu verlassen. Das erhöhe das Risiko, an Grippe, Lungenentzündungen, Diphterie oder Masern zu erkranken.

Länder treffen sich zur internationalen Ukraine-Hilfskonferenz

Problematisch ist das auch, weil zahlreiche Gesundheitseinrichtungen nicht mehr einsatzfähig sind. Dort fehlt es ebenfalls an Energie, aber auch an Medikamenten, funktionierenden Geräten und Personal. Kluge sagte, der Angriffskrieg sei "die größte Attacke auf die Gesundheitsversorgung seit dem Zweiten Weltkrieg". 703 Krankenhäuser, Kliniken, Praxen und Ambulanzen seien angegriffen worden.

Der WHO-Regionaldirektor befürchtet zudem, dass viele Menschen dazu genötigt würden, mit Kohle oder Holz zu heizen. Der Rauch sei eine zusätzliche Gesundheitsbelastung.

Am Dienstag treffen sich Vertreter verschiedener Länder zur Ukraine-Hilfskonferenz. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte bereits im Vorfeld an, dass man "den Bedarf der Ukraine für den Winter" decken wolle.