von Marc Drewello Die Menschen in Wisconsin haben Janet Protasiewicz zur Richterin am Obersten Gerichtshof gewählt und das Kräfteverhältnis dort in Richtung einer liberalen Mehrheit verschoben. Die Republikaner wollen das nicht hinnehmen und den Willen des Volkes unterlaufen.

Janet Protasiewicz ist in den Augen der Republikaner eine Bedrohung. Die Richterin aus Wisconsin spricht offen über die Bedeutung von Frauenrechten, Gewerkschaften und die Integrität von Wahlen. Den Wählerinnen und Wählern in ihrem Bundesstaat gefällt Protasiewiczs Einstellung aber, und als die damalige Bezirksrichterin in Milwaukee im April dieses Jahres für den Obersten Gerichtshof von Wisconsin kandidierte, bescherten sie ihr mit 1.021.370 zu 818.286 Stimmen den Sieg über ihren rechtsgerichteten Mitbewerber Dan Kelly, dem Favoriten der Republikaner. Protasiewiczs Vorsprung von elf Prozentpunkten in dem offiziell überparteilichen Wettbewerb galt als Paukenschlag in dem Swing State, in dem Präsidentschaftswahlen regelmäßig mit hauchdünner Mehrheit entschieden werden.

Die Republikaner in Wisconsin betrachten Protasiewiczs Wahlerfolg als Super-Gau der Demokratie, und drohen mit drastischen Schritten.