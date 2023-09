von Joachim Rienhardt Tausende ukrainische Jungen und Mädchen wurden seit Beginn der Invasion nach Russland verschleppt – Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel kämpfen um ihre Rückkehr.

Herr Klitschko, Sie kommen gerade aus der Ukraine. Sind Sie dort manchmal an der Front, bei den Soldaten?

Klitschko: Ja, ich war gerade neulich wieder vor Ort. Es gibt viele Arten, die Ukraine zu unterstützen. Manche helfen ideell, manche finanziell, manche an der Front, manche dahinter. Ich tue, was ich kann.

Gerade sorgen Sie dafür, dass eine besondere Facette des Krieges noch bekannter wird: Sie haben zusammen mit Tatjana Kiel ein Buch über Kinder geschrieben, die von Russland aus der Ukraine verschleppt wurden.

Klitschko: Das Verbrechen hat viele Gesichter, die Deportation von Kindern ist eines davon. Es gibt sie schon seit 2014, seit von Russen unterstützte Separatisten im Osten der Ukraine einen Krieg begannen.