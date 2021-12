Während des traditionellen Treffens mit Medienschaffenden in Moskau sagte Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, er habe den Eindruck, dass die ukrainische Regierung eine dritte Militäroperation vorbereite und zugleich Russland warne - greift nicht ein, verteidigt die Menschen in der abtrünnigen Ost-Ukraine nicht. Doch Russland wolle keine Eskalation dieses Konfliktes: O-Ton: "Deshalb habe ich auf den Vorschlag von Präsident Biden geantwortet, den er während unseres Telefongesprächs gemacht hat, nämlich Vertreter zu ernennen, die für die Gespräche über strategische Stabilität verantwortlich sind. Es ist offensichtlich, dass dies heute eines der wichtigsten Elemente (der Stabilität) ist: die Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität in diesem Gebiet, dieser Region. Und wir müssen verstehen, wie unsere Sicherheit gewährleistet werden soll. Deshalb haben wir, ohne irgendwelche Tricks, offen gesagt: keine weiteren NATO-Bewegungen in den Osten. Der Ball liegt bei ihnen im Westen, sie müssen uns antworten." In diesem Zusammenhang wolle er bemerken, dass er im Moment positive Reaktionen (aus dem Westen) sehe. Die US-Vertreter hätten verdeutlicht, dass sie zu dieser Diskussion Anfang nächsten Jahres in Genf bereit seien. Vertreter beider Seiten, Russlands und der USA, seien bereits ausgewählt worden. Er, Putin, hoffe, dass sich die Situation mit Blick auf die Ukraine auf diese Weise entspannen werde. Russland, das in der Ost-Ukraine Gegner der Kiewer Regierung unterstützt, soll in der Grenzregion rund 100.000 Soldaten zusammengezogen haben. Führende Vertreter der Ukraine sowie der USA, der Nato und der Europäischen Union haben wiederholt erklärt, sie befürchteten eine militärische Eskalation und warnten vor diesem Hintergrund erneut Russland vor einer etwaigen Invasion.