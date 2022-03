Sehen Sie im Video: Sein Aufstieg, seine Propaganda und Selbstdarstellung – das müssen sie über Wladimir Putin wissen.













Hier sind 10 , die den Menschen Putin auf seinem Weg zur Macht beschreiben. 1. Jugend Dieses Klassenfoto aus dem Jahr 1966 zeigt einen ernsten Wladimir Putin im Alter von 7 oder 8 Jahren in seiner Schule in Leningrad. Putin stammt aus einer einfachen Familie. Als Kind soll sich Putin oft mit gleichaltrigen geprügelt haben. Laut einer Lehrerin gehörte er zu den mittelmäßigen Schülern. 2. Judo Um sich unter Gleichaltrigen zu behaupten begann Putin früh mit dem Kampfsport. Er wurde Leningrader Stadtmeister und brachte es bis zum schwarzen Gurt in Judo, eine Fähigkeit, die er später für seine Selbstdarstellung nutzte. 3. Inspiration Der Film Schild und Schwert, den Putin im Alter von etwa 10 Jahren gesehen haben muss, soll ihn maßgeblich bei seiner Berufswahl beeinflusst haben. Nachdem er den Film gesehen hat, soll sein Berufswunsch festgestanden haben: Er wollte KGB-Agent werden. 4. KGB Bei seiner ersten Bewerbung wurde ihm geraten zuerst Jura zu studieren. 1975 wurde er beim Sowjetischen Geheimdienst KGB aufgenommen. Ab 1985 war er in der DDR in nachgeordneter Funktion tätig. Sein Einsatzort: Hauptsächlich Dresden. 5. Dresden In Dresden kam auch Putins zweite Tochter Ekatarina zur Welt. Ihre Mutter soll Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja sein, mit der Putin von 1983 bis 2014 verheiratet war. 6. Selbstdarstellung Nach seiner Ernennung zum Präsidenten der russischen Föderation am 31.12.1999 begann Putin sich als tatkräftigen Mann aus dem Volk zu präsentieren. Immer wieder inszenierte sich Putin als Sportler und bei Freizeitaktivitäten in der Natur. Sein Bild in den Medien soll Putin extrem wichtig gewesen sein. 7. Schönheits-OPs Trotz seiner 69 Jahre scheint Putin nicht zu altern und das ist kein Zufall. Nach westlichen Geheimdienstinformationen unterzog sich Putin 2010 einer operativen kosmetischen Gesichtskorrektur. Auch wenn sie nicht offiziell bestätigt wurden, sollen später Botoxbehandlungen und eine Augenlidstraffung gefolgt sein. 8. Propaganda Propaganda ist ein wichtiges Instrument für Putins Politik, nicht nur im Inland. 2005 wurde das Auslandsfernsehprogramm RT gegründet, um russische Inhalte und damit Putins Weltsicht in die Welt auszustrahlen. Zu dieser Zeit präsentiert sich Putin als "Freund", auf den sich der Westen verlassen könne. 9. Krim-Brücke Eine Vorbereitung des Kriegs gegen die Ukraine: 2019 lässt sich Putin im Führerstand eines Zuges filmen, der die Brücke einweihen sollte, die zwischen dem russischen Festland und der zuvor annektierten Halbinsel Krim errichtet wurde. Damals als wichtiges Verkehrsinfrastrukturprojekt für die wirtschaftliche Entwicklung der Krim präsentiert, konnte Putin über die Verbindung Kriegsgerät in die Ukraine schaffen. Eröffnung der krim-Brücke 10. Krieg in der Ukraine Allen Beteuerungen gegenüber westlichen Politikern zum Trotz greifen Russische Truppen am 24. Februar 2022 das Nachbarland Ukraine an. Neben militärischen Einrichtungen lässt Putin vor allem zivile Ziele zerstören. Noch gibt es keine verlässlichen Zahlen ziviler Opfer, doch Millionen Menschen sind auf der Flucht und der "Freund des Westens" und "Demokrat", als den sich Putin lange präsentiert hat, hat sein wahres Gesicht gezeigt, für viele Menschen in der Ukraine kommt diese Erkenntnis leider zu spät.

Mehr