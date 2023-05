Tag des Sieges in Moskau

Für Wladimir Putin ist die Parade des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai ein wichtiges Symbol. Doch angesichts des Kriegsverlaufs in der Ukraine wirkt die vermeintliche Demonstration der Stärke für viele Russen nur noch wie ein makaberes PR-Spektakel. Von Andrzej Rybak

Seit 78 Jahren ist der 9. Mai, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, der wichtigste Feiertag in Russland. Das gemeinsame Gedenken an den Großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg hier genannt wird, einte früher alle Länder der längst zerfallenen Sowjetunion – und auch die russische Gesellschaft. Der Stolz auf diesen mit 27 Millionen Opfern bezahlten Erfolg prägte die Identität des Landes, er half den Menschen mit dem wirtschaftlichen Niedergang in den 1990er Jahren fertig zu werden und gaukelt ihnen bis heute ein Bild von der Stärke Russlands vor.