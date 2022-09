Es war fast zu erwarten: Russlands Präsident Wladimir Putin wird der Trauerfeier für Michail Gorbatschow fernbleiben. Der am Dienstag verstorbene frühere Staatschef der Sowjetunion genießt in Russland kaum Wertschätzung.

"Wir wissen dass die Hauptzeremonie sowie die Bestattung am 3. September stattfinden – aber der Zeitplan des Präsidenten erlaubt es ihm nicht, anwesend zu sein", ließ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag verlauten. Putin sei bereits ins Moskauer Krankenhaus gegangen, in dem Gorbatschow starb, und habe dort Blumen am Sarg niedergelegt. Mit anderen Worten: Putin hat keine Zeit oder will sie sich nicht nehmen.

Trauerfeier für Michail Gorbatschow: "Elemente" eines Staatsbegräbnisses

Peskow betonte aber, die Zeremonie im Moskauer Säulensaal werde "Elemente" eines Staatsbegräbnisses haben. Dazu zähle eine Ehrengarde. Außerdem helfe die Regierung dabei, Begräbnis und Trauerfeier zu organisieren. Nach der Trauerfeier soll Gorbatschow auf dem Neujungfrauenfriedhof für Prominente beerdigt werden – neben seiner 1999 verstorbenen Frau Raissa. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der größtenteils gekappten Flugverbindungen gilt es als unklar, ob internationale Gäste zu dem Begräbnis nach Moskau kommen werden.

Michail Gorbatschow mit seiner Frau Raissa als junges Paar. Der spätere sowjetische Präsident wurde am 2. März 1931 in Priwolnoje (Region Stawropol) im Nordkaukasus geborenen. Sein Vater war Russe, seine Mutter Ukrainerin. Beide lebten und arbeiteten als Bauern. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) bei.

Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hatte die Sowjetunion als deren letzter Präsident in den Jahren 1985 bis 1991 geführt. Während er im Westen größtes Ansehen für seine Politik von Glasnost und Perestroika genießt und als Wegbereiter der deutschen Einheit gilt, erhält Gorbatschow in Russland kaum Wertschätzung. Ihm wird vor allem der Zerfall der Sowjetunion zur Last gelegt.

