Sehen Sie im Video: Wladimir Putin macht Urlaub in der Wildnis – dieses Mal aber ohne Pferd.













Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mehrere Tage in der sibirischen Wildnis entspannt. Anfang dieses Monats gönnten sich Putin und sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu einen Angelausflug. Nach einem Spaziergang vor einer beeindruckenden Bergkulisse genoss Putin am Abend das Lagerfeuer. Einige Tage nach dem Urlaub musste Putin mehrere Tage in Quarantäne verbringen, nachdem mehrere Personen in seinem Umfeld an COVID-19 erkrankt waren. Der 68-Jährige ist gegen das Coronavirus geimpft. Nach offiziellen Angaben fühlt er sich gesund.

