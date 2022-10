So beschrieb ein Blogger die Lage in Cherson als "kritisch", wie die "New York Times" berichtete. Ein anderer sagte, dass die russischen Streitkräfte zahlenmäßig weit unterlegen seien.

"Wir haben einfach nicht genug Leute", zitierte CNN einen weiteren russischen Korrespondenten, der für das kremltreue Boulevardblatt "Komsomolskaya Pravda" aus Lyman berichtet hatte. Den Angaben des Reporters zufolge hatten die Streitkräfte in der Stadt unter Personalmangel, schlechter Kommunikation und Fehlern der befehlshabenden Offiziere gelitten. "Wir brauchten diesen unerwarteten Schlag, um zu verstehen, wie die Dinge in Wirklichkeit stehen", wurde er von dem US-Sender zitiert.

Nach dem Verlust von Lyman wählte auch Jewgeni Prigoschin, Gründer der Wagner-Gruppe und enger Vertrauter Putins, deutliche Worte. Er machte hochrangige Militärs verantwortlich: "Schickt diesen Müll barfuß mit Maschinengewehren an die Front", forderte er in einem Statement, aus dem die "New York Times" zitierte. Auch Putins beförderter "Bluthund" Kadyrow sagte laut "Reuters", ein führender General solle "an die Front geschickt werden, um seine Schande mit Blut abzuwaschen".