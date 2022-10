"Grandioses Konzert" Putin und seine Boyband – die bestellte Show vor den Mauern des Kremls

Der 30. September soll nach dem Willen von Wladimir Putin in die Geschichte eingehen – als Feiertag, an dem er ukrainische Gebiete einverleibte. Eine große Show sollte dem großen Tag die Krone aufsetzen. Ein bestelltes Publikum musste vor die Kremlmauern her.