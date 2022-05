von Ellen Ivits Um die Ukraine von Nazis zu befreien, war Wladimir Putin bereit, einen Krieg zu entfesseln. So die offizielle Version des Kremls. Doch im eigenen Kreis und in der russischen Duma hat Putin nichts gegen Nazis einzuwenden. Im Gegenteil.

"Neonazis haben die Macht in der Ukraine ergriffen."

"Noch einmal appelliere ich an die Soldaten der Streitkräfte der Ukraine. Lassen Sie nicht zu, dass Neonazis und Banderowzy Ihre Kinder, Ihre Frauen und alten Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen. Nehmen Sie die Macht in Ihre eigenen Hände. Es sieht so aus, als würden wir uns leichter mit Ihnen arrangieren als mit dieser Bande von Drogenabhängigen und Neonazis, die sich in Kiew niedergelassen und das gesamte ukrainische Volk als Geisel genommen haben."