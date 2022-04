Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich siegesgewiss. Die Ziele der so wörtlich "Spezialoperation" in der Ukraine würden erreicht, sagte Putin nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Putin äußerte sich demnach bei einer Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs "Wostotschny", bei dem auch der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko dabei war. Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine vor knapp sieben Wochen als alternativlos. Die Operation diene der Gewährleistung der russischen Sicherheit. Der Konflikt mit den „antirussischen Kräften in der Ukraine“ sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Viele internationale Experten hatten dem Kremlchef in der Vergangenheit hingegen vorgeworfen, den Schutz russischer Menschen in der Ukraine nur als Vorwand für den Krieg zu benutzen.