Ukrainischer Präsident in den USA

von Nico Fried "Hunderte Stunden" habe er gegenüber den Partnern Überzeugungsarbeit in Sachen Ukraine-Hilfe geleistet, sagt der US-Präsident. Was genau meint er damit – und wen?

Ob Olaf Scholz vorher über den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj in Washington Bescheid wusste, ist unklar. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sprach nur für sich, als er einräumte, nichts von der Reise gewusst zu haben. Was aber hinterher passieren würde, war für den Kanzler ganz bestimmt keine Überraschung: Man wird am Donnerstagmorgen im Kanzleramt die Forderungen der üblichen Verdächtigen zur Kenntnis genommen haben, dass Deutschland nun seine Waffenlieferungen verstärken müsse. Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungssausschusses von der FDP, trug das genauso vor wie CSU-Generalsekretär Martin Huber.