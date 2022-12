Allein der Trip in die USA ist ein riesiger Erfolg für Wolodymyr Selenskyj. Vom Kalkül hinter der Reise

Selenskyj in Washington

von Andrzej Rybak Die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die USA wird keine einfache Mission. Und doch ist schon jetzt klar: Dass er überhaupt vor dem Kongress auftritt, ist sein größter außenpolitischer Triumph. Und auch die USA profitieren geopolitisch .

Seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Land nicht verlassen. In der offiziellen Mitteilung des ukrainischen Präsidialamtes heißt es lakonisch: Der Besuch habe das Ziel, die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine zu steigern. Doch er ist viel mehr. Während seiner Rede vor dem US-Kongress in Washington bekommt Selenskyj eine Bühne, um die Unterstützung der Welt für den heroischen Widerstand der Ukrainer gegen Moskau einzufordern.