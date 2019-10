Unter dem Druck eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens schlägt US-Präsident Donald Trump immer schärfere Töne an. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus reagierte er am Mittwoch ungehalten auf die Frage eines Reuters-Journalisten zur Ukraine-Affäre. "Biden und sein Sohn sind eiskalte Betrüger" "Die Frage war, was wollten Sie bei Präsident Selenskyj erreichen?" Trump ermahnte den Journalisten, er solle nicht unhöflich sein und doch seinem Gast, dem finnischen Premierminister eine Frage stellen. Der Journalist wiederholte mehrmals, er wolle Trump lediglich die Gelegenheit geben, auf die Frage zu Selenskyj zu antworten. Es handele sich um eine einzige Falschmeldung, antwortete Trump, die die "Fake-News-Medien" der USA verbreiteten. Eine Stellungnahme zu seinem Verhalten gegenüber der Regierung in Kiew blieb er zunächst schuldig. Dann deutete er an, in der Ukraine habe er gegen Korruption vorgehen wollen. Alle Vorwürfe in der Affäre hat er zurückgewiesen. Im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre steht ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem Trump seinen Amtskollegen zu Ermittlungen gegen seinen innenpolitischen Rivalen Joe Biden ermutigte. Ein Whistleblower hatte auf das Gespräch aufmerksam gemacht. Die Demokraten nahmen dies zum Anlass ein mögliches Amtsenthebungsverfahren zu prüfen. Beweise blieb Trump schuldig. Joe Biden hat Umfragen zufolge die besten Chancen, bei den Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020 aufgestellt zu werden. Auf die jüngste Verbalattacke Trumps, reagierte Biden kämpferisch. "Lassen Sie mich Trump und seinen Männern fürs Grobe eines klarmachen", sagte er bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Nevada. "Sie werden mich nicht zerstören, und Sie werden meine Familie nicht zerstören." Biden sagte, er werde nicht verschwinden, egal wie schmutzig die Angriffe würden und wie viel Geld die Lobby hinter Trump dafür ausgebe.