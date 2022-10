Anlässlich des am Sonntag beginnenden Parteikongresses eröffnete in Peking eine Ausstellung über Chinas Präsidenten Xi Jinping. Bei dem Parteitreffen wird voraussichtlich Xi Jinpings historische dritte Amtszeit bestätigt werden

von Jens Mühling Ab diesem Sonntag tagt in Peking die Kommunistische Partei, um ihr Führungspersonal für die kommenden fünf Jahre festzulegen. Es gilt als ausgemacht, dass sich Generalsekretär Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichert. Sieben große Herausforderungen werden seine Herrschaft prägen – von Covid über Taiwan bis zur Konfrontation mit den USA.

Chinesische Parteipolitik ist für Außenstehende traditionell ein Buch mit sieben Siegeln. Alle fünf Jahre versammeln sich die Delegierten in Peking, um ihre Führungskader zu bestimmen – und damit die Weichen für die Zukunft zu stellen. Anders als in demokratischen Systemen aber dringt dabei im Vorfeld so gut wie nie etwas an die Öffentlichkeit, das Aufschluss über parteiinterne Debatten oder gar Auseinandersetzungen um den politischen Kurs geben würde. Die Partei demonstriert Einigkeit – und kaschiert nach Kräften ihre inneren Bruchstellen.