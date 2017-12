Hinweis: Dieser Video erschien erstmals am 16. August 2017 auf stern.de. Zum Jahresrückblick spielen wir die besten Videos in loser Reihenfolge bis zum Ende des Jahres.







Xiomara Bender ist gerade 29 Jahre alt und hat in den vergangenen Jahren fünf Mal Nordkorea bereist. Als Touristin dokumentierte sie die Menschen, die ihr bei den Reisen in das isolierte Land begegneten. In dem Bildband "North Korea - The Power of Dreams" sind ihre Aufnahmen erschienen.

Im Interview mit dem stern erzählt die 29-Jährige, welche Veränderungen Sie in dem Land in den vergangenen Jahr wahrgenommen hat. Außerdem spricht sie darüber, was sie von den aktuellen Drohgebärden hält, die medial zwischen Pjöngjang und Washington ausgetauscht werden.

Ein ausführliches Interview mit der Fotografin sehen Sie hier.