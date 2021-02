Nicht schuldig, so lautet das Ergebnis des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der Senat hat ihn mit 57 zu 43 Stimmen freigesprochen, für eine Verurteilung hätte es zehn Stimmen mehr gebraucht. In einer Erklärung kurz nach der Abstimmung bezeichnete Trump das Verfahren als "eine neue Phase in der größten Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes". Und er sagte, seine Bewegung habe gerade erst begonnen. Bei einem Schuldspruch hätte ihm der Ausschluss von allen öffentlichen Ämtern gedroht. Damit hätte der heute 74-Jährige auch nicht bei der Präsidentenwahl 2024 antreten können. Das steht ihm nun weiter frei. Trump war Anstiftung zum Aufruhr im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar vorgeworfen worden. Dabei waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Freispruch Trumps war und ist angesichts der Mehrheiten im Senat keine Überraschung. Der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, machte Trump zwar für den Sturm auf das Kapitol verantwortlich, stimmte nach eigenen Angaben aber gegen eine Amtsenthebung, weil er das Verfahren nach dem Ende von Trumps Amtszeit für verfassungswidrig halte. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, die Weigerung der Republikaner, Trump zur Rechenschaft zu ziehen, werde "als einer der dunkelsten Tage und unehrenhaftesten Akte in der Geschichte unserer Nation in Erinnerung bleiben." Sie warf den republikanischen Senatoren vor, im Interesse ihres eigenen politischen Überlebens gestimmt zu haben.

Donald Trump ist verantwortlich für den Sturm auf das Kapitol, das wissen auch die Republikaner. Und trotzdem halten sie ihm die Treue. Die auch für sie harte Wahrheit ist: Sie haben keine andere Wahl.

"Es gibt keinen Zweifel - keinen - daran, dass Präsident Trump praktisch und moralisch dafür verantwortlich ist." Diese im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump geäußerte Einschätzung zum Sturm auf das Kapitol ist bemerkenswert. Weil sie nicht etwa von den anklagenden Demokraten stammt, sondern vom Parlamentschef von Trumps Republikanern. Doch Mitch McConell und seine Partei stimmten trotzdem für einen Freispruch ihres Ex-Präsidenten. Es ist ihre einzige Hoffnung auf ein politisches Überleben.

Denn Donald Trump hat die Republikaner in eine Falle gedrängt, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint: Um es ihren Wählern recht zu machen, wandelten sie sich in die Partei Donald Trumps. Um den Geist in die Flasche zu bekommen, ist es viel zu spät. Und die Partei steht sehenden Auges am Abgrund.

Fest in Trumps Bann

Wie stark die Bindung der Republikaner an Trump ist, kann man am Abstimmungsergebnis zum Amtsenthebungsverfahren sehen. Von den 50 republikanischen Senatoren stimmten nur sieben gegen Trump, 17 wären für die für eine Amtshebung erforderliche Zweidrittelmehrheit nötig gewesen. Die sieben Abweichler sprechen Bände: Drei von ihnen haben ihren Sitz gerade erst in einer Wahl sichern können, zwei gehen in Rente. Die beiden übrigen, Mitt Romney und Lisa Murkowski, sitzen so fest im Sattel, dass sie es sich leisten können, in verschiedenen Bereichen mit den Demokraten zu stimmen. Alle anderen bleiben fest auf Parteilinie.

Warum das so ist, kann man an Wählerbefragungen sehen. Obwohl mehr als 70 Prozent der US-Amerikaner glauben, dass Trump in irgendeiner Form für den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar mit seinen fünf Toten verantwortlich ist, fordern nur 54 Prozent, dass er die Politik komplett verlassen soll. Das liegt vor allem an den republikanischen Wählern: 74 von ihnen finden, Trump solle weiter eine Rolle in der Partei spielen, fast die Hälfte sieht ihn als legitimen Kopf der Partei. Das passt auch zu Umfragen während seiner Präsidentschaft. Während die Zustimmung zu Trumps Politik nie über 50 Prozent der Bevölkerung hinauskam, galt er stets bei über 80 Prozent derer, die sich als Republikaner bezeichnen, als guter Präsident.

Gespaltene Gesellschaft

Die hohe Zustimmung ist die Folge eines immer größer werdenden Spaltes in der amerikanischen Gesellschaft. Während Donald Trump unter progressiven und liberalen Stadtbewohnern als unhaltbarer Präsident galt und die Medien immer wieder seine vielen Fehltritte, Lügen und Inkonsistenzen hervorhoben, fand das in den konservativen Regionen und Medien nicht statt. Hier galt Trump als leuchtendes Beispiel einer großen Politik, die böse Eliten stürzen wollte. Ein Bild, das in den Verschwörungs-Mythen von QAnon seinen Gipfel gefunden hat.

Für die republikanischen Politiker ist das ein Problem. Sie wissen, dass ihre Politik der Steuerfreiheit für die Reichen und der konservativen Werte in weiten Teilen der USA nicht mehrheitsfähig ist. In der Wahl im November fielen selbst einstige Hochburgen an die Demokraten, selbst das fest rote Texas schien für einen kurzen Moment für die Demokraten gewinnbar. Gleichzeitig radikalisiert sich die eigene Basis, verlangt von den Abgeordneten eine immer kompromisslosere Politik. Und verhindert so, mit einer leichten Öffnung zur Mitte neue Wählerschichten ansprechen zu können.

In die Sackgasse getrieben

Der einzige Ausweg heißt deshalb aktuell: Unterstützung für Donald Trump. Und auch hier ist die Sackgasse am Horizont schon zu erahnen. Sollte Trump eine Kandidatur für 2024 ankündigen, dürfte auch die nächste Wahl für die Republikaner kaum zu gewinnen sein. Gegen Trump anzutreten, birgt für die übrigen Kandidaten der Partei aber eine ganz eigene Gefahr: Schon länger wird gemunkelt, Trump würde mit der Gründung einer eigenen Partei liebäugeln.

Eine MAGA-Partei unter Trumps Führung hätte zwar keine echte Chance auf einen Wahlsieg, aber sie würde die Wählerbasis der Republikaner spalten - und damit jede Chance eines republikanischen Präsidentschaftskandidaten vernichten. "Unsere große, patriotische und wunderschöne Bewegung, Amerika wieder groß zu machen, hat gerade erst begonnen", verkündete Trump nach der Senatsentscheidung. Er habe in den nächsten Monaten noch viel vor, verkündete der Ex-Präsident. Für die Republikaner dürfte das auch wie eine Drohung klingen.

Zersetzungsprozess

Viele Republikaner wollen das nicht mittragen. Die Zahl der Befragten, die sich in Umfragen selbst als Republikaner bezeichnen, nimmt seit Jahren stetig ab. Selbst viele Mitglieder der einst als extrem konservativ geltenden Bush-Regierung sind mittlerweile aus der Partei ausgetreten. "Die republikanische Partei, wie ich sie kannte, existiert nicht mehr. Ich würde es den Trump-Kult nennen", klagte etwa Jimmy Gurulé, der unter Bush als Staatssekretär im Finanzministerium arbeitete gegenüber "Reuters". "Wenn es die Partei Trumps bleibt, werden die meisten auch nicht zurückkommen", glaubt die ebenfalls unter Bush arbeitende Rosario Marin.

Dass Trump eine Gefahr für die Partei ist, wurde bereits vor seiner ersten Wahl zum Präsidentschaftskandidaten befürchtet - von seinen späteren Unterstützern. "Wenn Donald Trump unser Präsidentschaftskandidat wird, wird er die republikanische Partei zerstören", gab etwa der spätere Trump-Unterstützer Lindsey Graham 2016 zu Protokoll. Und schob eine noch härtere Einschätzung hinterher: "Und wir werden es verdient haben."